***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
12.06.2020 19:36
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinin tadil edilmesine ilişkin söz konusu değişiklik 10.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 12.06.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 29/07/1954 29/07/1954 9960
3 - 7 08/04/1968 15/04/1968 3331
7 09/12/1972 20/12/1972 4728
7 13/11/1984 13/11/1984 1139
7 07/11/1985 12/11/1985 1385
7 04/08/1986 06/08/1986 1570
7 26/05/1988 30/05/1988 2028
7 17/04/1989 19/04/1989 2256
7 26/12/1990 26/12/1990 2681
7 21/02/1992 25/02/1992 2974
Tüm maddeler 21/04/1993 27/04/1993 3268
6 28/07/1994 01/08/1994 3585
6 28/03/1995 30/03/1995 3756
3-6 19/03/1996 21/03/1996 4002
6 12/03/1997 14/03/1997 4249
6 24/10/1997 28/10/1997 4407
6 05/12/1997 08/12/1997 4435
6 06/02/1998 06/02/1998 4476
6 30/03/1998 01/04/1998 4514
11 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 28 - 36 - 37 15/05/1998 15/05/1998 4541
6 26/06/1998 30/06/1998 4572
6 23/03/1999 25/03/1999 4759
6 04/04/2000 10/04/2000 5020
6 16/04/2002 19/04/2002 5531
6 25/04/2003 30/04/2003 5788
3 - 4 - 6 - 10 - 11 - 17 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 37 - 42 12/05/2004 25/05/2004 6056
6 - 33 - geçici madde ilave 08/04/2005 13/04/2005 6281
3 - 6 - 17 31/03/2008 04/04/2008 7035
14 - 23 31/03/2009 03/04/2009 7284
3 - 14 29/03/2010 01/04/2010 7534
6 28/03/2011 01/04/2011 7785
3 - 14 - 15 - 17 - 23 - 43. madde ilave 04/04/2012 10/04/2012 8045
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22. madde ilave ve 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 ve geçici madde iptal 28/03/2013 02/04/2013 8291
3 - 6 - 8 - 12 26/03/2014 31/03/2014 8539
4 - 6 30/03/2017 04/04/2017 9298
10 10/06/2020 12/06/2020 10096
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851075
BIST