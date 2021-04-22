***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin söz konusu değişiklik 22.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 22.04.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği