***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12'incı maddesinin tadil edilmesine ilişkin söz konusu değişiklik 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 25.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKuruluş 29/07/1954 29/07/1954 99603 - 7 08/04/1968 15/04/1968 33317 09/12/1972 20/12/1972 47287 13/11/1984 13/11/1984 11397 07/11/1985 12/11/1985 13857 04/08/1986 06/08/1986 15707 26/05/1988 30/05/1988 20287 17/04/1989 19/04/1989 22567 26/12/1990 26/12/1990 26817 21/02/1992 25/02/1992 2974Tüm maddeler 21/04/1993 27/04/1993 32686 28/07/1994 01/08/1994 35856 28/03/1995 30/03/1995 37563-6 19/03/1996 21/03/1996 40026 12/03/1997 14/03/1997 42496 24/10/1997 28/11/1997 44076 05/12/1997 08/12/1997 44356 06/02/1998 06/02/1998 44766 30/03/1998 01/04/1998 451411 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 28 - 36 - 37 15/05/1998 15/05/1998 45416 26/06/1998 30/06/1998 45726 23/03/1999 25/03/1999 47596 04/04/2000 10/04/2000 50206 16/04/2002 19/04/2002 55316 25/04/2003 30/04/2003 57883 - 4 - 6 - 10 - 11 - 17 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 37 - 42 12/05/2004 25/05/2004 60566 - 33 - geçici madde ilave 08/04/2005 13/04/2005 62813 - 6 - 17 31/03/2008 04/04/2008 703514 - 23 31/03/2009 03/04/2009 72843 - 14 29/03/2010 01/04/2010 75346 28/03/2011 01/04/2011 77853 - 14 - 15 - 17 - 23 - 43. madde ilave 04/04/2012 10/04/2012 80452 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22. madde ilave ve 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 ve geçici madde iptal 28/03/2013 02/04/2013 82913 - 6 - 8 - 12 26/03/2014 31/03/2014 85394 - 6 30/03/2017 04/04/2017 929810 10/06/2020 12/06/2020 100966 22/04/2021 22/04/2021 1031512 21/04/2022 25/04/2022 10566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023449BIST