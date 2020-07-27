***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.07.2020 22:52
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin ara dönem Faaliyet Raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862214
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
18:058,0739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
18:05428,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 428,98
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8124
|8,8566
|% -0,10
|
|Frank
|7,4271
|7,4718
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8271
|1,8362
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|2,04
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.840
|13,40
|
|Tam
|2.896
|2.921
|13,80
|
|Yarım
|1.406
|1.426
|6,70
|
|Çeyrek
|705
|714
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,79
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|