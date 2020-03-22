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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

22.03.2020 19:20
GÜNCEL HABERLER



***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Tedarik ve teslimat süreçlerinde olacak iyileşme
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
06.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Ankara ve Erenler Fabrikalarımızda yapılan üretime 23.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831214


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Altın Gr. 315 315 5,24  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,67 0,50  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 0,10  
B. Petrol 27,31 27,31 -1,16  
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