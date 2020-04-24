***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
24.04.2020 19:08
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722
Transferler
240.106.649 -240.106.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.347.473 -1.427.773 7.581.947 4.806.701 4.806.701
Dönem Karı (Zararı)
7.581.947 7.581.947 7.581.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.347.473 -1.427.773 -2.775.246 -2.775.246
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -38.024.555 -55.007.322 135.620.450 519.679.547 7.581.947 656.664.423 656.664.423
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.126 -687.302 83.994.416 82.908.988 82.908.988
Dönem Karı (Zararı)
83.994.416 83.994.416 83.994.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.126 -687.302 -1.085.428 -1.085.428
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -43.372.040 -47.706.942 145.353.605 521.839.858 83.994.416 746.923.253 746.923.253
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
421.116.271 23.606.082
Dönem Karı (Zararı)
83.994.417 7.581.947
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.725.171 89.239.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 34.097.011 31.733.639
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
698.960 -614.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -107.152 -124.200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -449.804 810.715
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.255.916 -1.300.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.456.883 3.714.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.456.883 3.714.168
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 21.084.623 45.298.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.007.553 -2.762.539
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.005.454 15.443.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-610.207 -3.572.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
280.057.101 -67.231.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.045.869 -199.382.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.438.872 -121.561.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.393.003 -77.820.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.730 -6.749
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
82.851.394 163.412.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-904.491 -7.785.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.388.879 -32.710.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.606.970 -6.302.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
196.781.909 -26.408.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.119.328 -7.765.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.950.274 3.236.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-13.639.823 -20.351.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.567.335 34.121.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44.567.335 34.121.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
421.776.689 29.590.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -660.418 -3.431.440
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 0 -2.552.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.141.110 -37.115.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
658.360 5.010.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.799.470 -42.126.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.563.709 191.121.051
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
694.500.000 497.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 694.500.000 497.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-589.863.758 -268.436.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -589.863.758 -268.436.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.795.144 0
Ödenen Temettüler
14 -100.000.000 0
Ödenen Faiz
-45.202.290 -62.396.998
Alınan Faiz
13.797.483 24.954.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.411.452 177.611.446
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.765.861 5.923.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
370.177.313 183.534.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 745.445.410 408.307.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.115.622.723 591.842.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.119.918.301 746.806.508
Ticari Alacaklar
499.951.792 466.999.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 122.201.137 66.762.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 377.750.655 400.237.204
Stoklar
6 549.292.463 631.694.053
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.438.475 713.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 10.419.686 14.218.962
Diğer Dönen Varlıklar
10 45.050.053 75.398.426
ARA TOPLAM
2.227.070.770 1.935.831.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.227.070.770 1.935.831.192
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
109.458 908.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 908.760
Diğer Alacaklar
381.635 390.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
381.635 390.365
Maddi Duran Varlıklar
7 576.205.931 584.676.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 26.752.839 25.878.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 298.806.345 295.718.210
Peşin Ödenmiş Giderler
11 223.275 1.043.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 77.437.619 71.324.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
979.917.102 979.940.237
TOPLAM VARLIKLAR
3.206.987.872 2.915.771.429
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.000.000 17.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.000.000 17.729
Banka Kredileri
4 280.000.000 17.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
367.820.408 397.080.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.959.896 5.522.687
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.959.896 5.522.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
362.860.512 391.557.704
Banka Kredileri
4 360.231.045 388.047.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.629.467 3.510.525
Ticari Borçlar
811.232.922 608.844.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 58.082.079 52.475.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 753.150.843 556.368.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.754.215 28.873.543
Diğer Borçlar
28.260.927 13.310.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.260.927 13.310.653
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 4.113.292 4.113.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.514.010 16.153.833
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.503.030 26.644.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.035.885 1.688.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.467.145 24.956.722
ARA TOPLAM
1.531.198.804 1.095.038.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.531.198.804 1.095.038.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
866.853.773 999.411.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.524.269 13.647.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.524.269 13.647.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
854.329.504 985.763.857
Banka Kredileri
4 847.690.371 979.761.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.639.133 6.002.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
62.012.042 57.307.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 41.905.775 39.946.649
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 20.106.267 17.360.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.865.815 1.056.718.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.460.064.619 2.151.757.164
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
746.923.253 764.014.265
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.372.040 -42.973.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.372.040 -42.973.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.372.040 -42.973.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.706.942 -47.019.640
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.706.942 -47.019.640
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-47.706.942 -47.019.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
145.353.605 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
521.839.858 519.679.547
Net Dönem Karı veya Zararı
83.994.416 111.893.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
746.923.253 764.014.265
TOPLAM KAYNAKLAR
3.206.987.872 2.915.771.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.190.601.222 817.964.375
Satışların Maliyeti
15 -989.161.053 -722.037.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
201.440.169 95.926.971
BRÜT KAR (ZARAR)
201.440.169 95.926.971
Genel Yönetim Giderleri
-28.606.989 -24.052.966
Pazarlama Giderleri
-50.961.776 -45.200.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.452.051 -7.655.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 136.664.842 126.881.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -132.249.803 -87.033.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.834.392 58.865.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
610.207 3.572.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.444.599 62.438.025
Finansman Gelirleri
17 30.231.502 34.025.736
Finansman Giderleri
18 -63.689.239 -91.644.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.986.862 4.819.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.007.554 2.762.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.799.276 9.852.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 5.806.830 -7.090.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.994.416 7.581.947
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.994.416 7.581.947
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.994.416 7.581.947
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (TL) 20 0,01570000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-398.126 -1.347.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -510.418 -1.727.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.292 380.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 112.292 380.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-687.302 -1.427.773
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-881.156 -1.830.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193.854 402.705
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 193.854 402.705
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.085.428 -2.775.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.908.988 4.806.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.908.988 4.806.701
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840187
BIST