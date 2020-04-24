***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722Transferler240.106.649 -240.106.649 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.347.473 -1.427.773 7.581.947 4.806.701 4.806.701Dönem Karı (Zararı)7.581.947 7.581.947 7.581.947Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.347.473 -1.427.773 -2.775.246 -2.775.246Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -38.024.555 -55.007.322 135.620.450 519.679.547 7.581.947 656.664.423 656.664.423Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-398.126 -687.302 83.994.416 82.908.988 82.908.988Dönem Karı (Zararı)83.994.416 83.994.416 83.994.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-398.126 -687.302 -1.085.428 -1.085.428Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -43.372.040 -47.706.942 145.353.605 521.839.858 83.994.416 746.923.253 746.923.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI421.116.271 23.606.082Dönem Karı (Zararı)83.994.417 7.581.947Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.725.171 89.239.970Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 34.097.011 31.733.639Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler698.960 -614.100Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -107.152 -124.200Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -449.804 810.715Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 1.255.916 -1.300.615Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.456.883 3.714.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.456.883 3.714.168Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,18 21.084.623 45.298.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.007.553 -2.762.539Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler1.005.454 15.443.123Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-610.207 -3.572.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler280.057.101 -67.231.846Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.045.869 -199.382.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.438.872 -121.561.321İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23.393.003 -77.820.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.730 -6.749Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler82.851.394 163.412.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-904.491 -7.785.506Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler202.388.879 -32.710.754İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.606.970 -6.302.115İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)196.781.909 -26.408.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-18.119.328 -7.765.582Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.950.274 3.236.600Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-13.639.823 -20.351.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.567.335 34.121.035Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)44.567.335 34.121.035Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları421.776.689 29.590.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -660.418 -3.431.440Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 0 -2.552.549YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.141.110 -37.115.687Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri658.360 5.010.416Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.799.470 -42.126.103FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.563.709 191.121.051Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri694.500.000 497.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 694.500.000 497.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-589.863.758 -268.436.250Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -589.863.758 -268.436.250Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.795.144 0Ödenen Temettüler14 -100.000.000 0Ödenen Faiz-45.202.290 -62.396.998Alınan Faiz13.797.483 24.954.299YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)365.411.452 177.611.446Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.765.861 5.923.384NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)370.177.313 183.534.830DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 745.445.410 408.307.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.115.622.723 591.842.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.119.918.301 746.806.508Ticari Alacaklar499.951.792 466.999.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 122.201.137 66.762.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 377.750.655 400.237.204Stoklar6 549.292.463 631.694.053Peşin Ödenmiş Giderler11 2.438.475 713.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 10.419.686 14.218.962Diğer Dönen Varlıklar10 45.050.053 75.398.426ARA TOPLAM2.227.070.770 1.935.831.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.227.070.770 1.935.831.192DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 908.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 908.760Diğer Alacaklar381.635 390.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar381.635 390.365Maddi Duran Varlıklar7 576.205.931 584.676.374Kullanım Hakkı Varlıkları8 26.752.839 25.878.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 298.806.345 295.718.210Peşin Ödenmiş Giderler11 223.275 1.043.485Ertelenmiş Vergi Varlığı19 77.437.619 71.324.643TOPLAM DURAN VARLIKLAR979.917.102 979.940.237TOPLAM VARLIKLAR3.206.987.872 2.915.771.429KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar280.000.000 17.729İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar280.000.000 17.729Banka Kredileri4 280.000.000 17.729Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları367.820.408 397.080.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.959.896 5.522.687Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.959.896 5.522.687İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları362.860.512 391.557.704Banka Kredileri4 360.231.045 388.047.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.629.467 3.510.525Ticari Borçlar811.232.922 608.844.043İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 58.082.079 52.475.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 753.150.843 556.368.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.754.215 28.873.543Diğer Borçlar28.260.927 13.310.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.260.927 13.310.653Devlet Teşvik ve Yardımları10 4.113.292 4.113.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.514.010 16.153.833Kısa Vadeli Karşılıklar26.503.030 26.644.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.035.885 1.688.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.467.145 24.956.722ARA TOPLAM1.531.198.804 1.095.038.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.531.198.804 1.095.038.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar866.853.773 999.411.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.524.269 13.647.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.524.269 13.647.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar854.329.504 985.763.857Banka Kredileri4 847.690.371 979.761.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.639.133 6.002.410Uzun Vadeli Karşılıklar62.012.042 57.307.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 41.905.775 39.946.649Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 20.106.267 17.360.774TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER928.865.815 1.056.718.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.460.064.619 2.151.757.164ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar746.923.253 764.014.265Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.372.040 -42.973.914Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.372.040 -42.973.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.372.040 -42.973.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.706.942 -47.019.640Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-47.706.942 -47.019.640Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-47.706.942 -47.019.640Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler145.353.605 135.620.450Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları521.839.858 519.679.547Net Dönem Karı veya Zararı83.994.416 111.893.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR746.923.253 764.014.265TOPLAM KAYNAKLAR3.206.987.872 2.915.771.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.190.601.222 817.964.375Satışların Maliyeti15 -989.161.053 -722.037.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)201.440.169 95.926.971BRÜT KAR (ZARAR)201.440.169 95.926.971Genel Yönetim Giderleri-28.606.989 -24.052.966Pazarlama Giderleri-50.961.776 -45.200.259Araştırma ve Geliştirme Giderleri-11.452.051 -7.655.832Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 136.664.842 126.881.100Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -132.249.803 -87.033.635ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.834.392 58.865.379Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler610.207 3.572.646FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.444.599 62.438.025Finansman Gelirleri17 30.231.502 34.025.736Finansman Giderleri18 -63.689.239 -91.644.353SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.986.862 4.819.408Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.007.554 2.762.539Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.799.276 9.852.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 5.806.830 -7.090.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.994.416 7.581.947DÖNEM KARI (ZARARI)83.994.416 7.581.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.994.416 7.581.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 20 0,01570000 0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-398.126 -1.347.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -510.418 -1.727.530Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler112.292 380.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 112.292 380.057Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-687.302 -1.427.773Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-881.156 -1.830.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler193.854 402.705Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 193.854 402.705DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.085.428 -2.775.246TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.908.988 4.806.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.908.988 4.806.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840187BIST