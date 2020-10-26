***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722Transferler240.106.649 -240.106.649 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.338.494 7.913.690 43.604.161 47.179.357 47.179.357Dönem Karı (Zararı)43.604.161 43.604.161 43.604.161Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.338.494 7.913.690 3.575.196 3.575.196Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -41.015.576 -45.665.859 135.620.450 519.679.547 43.604.161 699.037.079 699.037.079Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.062.868 -2.582.139 360.439.880 356.794.873 356.794.873Dönem Karı (Zararı)360.439.880 360.439.880 360.439.880Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.062.868 -2.582.139 -3.645.007 -3.645.007Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -44.036.782 -49.601.779 145.353.605 521.839.858 360.439.880 1.020.809.138 1.020.809.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.031.984.232 717.841.943Dönem Karı (Zararı)360.439.880 43.604.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler295.631.702 222.738.742Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 100.435.254 95.669.950Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.166.780 -15.233.206Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 824.022 -586.042Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.931.609 1.443.946Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.411.149 -16.091.110Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.386.853 7.384.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 8.386.853 7.384.094Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,18 38.770.523 116.329.135Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 54.335.214 -404.281Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler82.452.955 23.431.239Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-915.877 -4.438.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler407.039.036 466.811.418Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.314.621 -38.110.431İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-98.162.489 -3.241.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.152.132 -34.868.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.732 -7.795Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-79.059.999 410.606.137Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.357.353 -5.012.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler474.147.397 1.590.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.127.006 -7.384.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)466.020.391 8.975.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.306.908 -418.477Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.174.064 4.851.921Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)65.493.236 -18.061.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.640.672 111.372.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)32.640.672 111.372.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.063.110.618 733.154.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.058.844 -9.602.720Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -29.067.542 -5.709.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.129.445 -87.372.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.363.778 8.010.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.649.046 -95.956.880Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri155.823 574.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-316.920.273 -433.913.917Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.044.500.000 1.146.304.200Kredilerden Nakit Girişleri4 1.044.500.000 1.146.304.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.192.826.056 -1.440.711.943Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.192.826.056 -1.440.711.943Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.798.681 -9.673.228Ödenen Temettüler14 -100.000.000 0Ödenen Faiz-113.964.028 -209.147.747Alınan Faiz58.168.492 79.314.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)656.934.514 196.555.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.337.430 -856.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)662.271.944 195.699.018DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 745.445.410 408.307.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.407.717.354 604.006.843Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.411.939.796 746.806.508Ticari Alacaklar583.289.370 466.999.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 164.924.754 66.762.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 418.364.616 400.237.204Stoklar6 707.822.443 631.694.053Peşin Ödenmiş Giderler11 2.718.200 713.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 14.218.962Diğer Dönen Varlıklar10 56.976.716 75.398.426ARA TOPLAM2.762.746.525 1.935.831.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.762.746.525 1.935.831.192DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 908.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 908.760Diğer Alacaklar381.632 390.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar381.632 390.365Maddi Duran Varlıklar7 544.146.899 584.676.374Kullanım Hakkı Varlıkları8 22.785.965 25.878.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 306.073.622 295.718.210Peşin Ödenmiş Giderler11 3.396.412 1.043.485Ertelenmiş Vergi Varlığı19 90.893.523 71.324.643TOPLAM DURAN VARLIKLAR967.787.511 979.940.237TOPLAM VARLIKLAR3.730.534.036 2.915.771.429KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.014.583 17.729İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.014.583 17.729Banka Kredileri4 70.014.583 17.729Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları274.426.501 397.080.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.734.574 5.522.687Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.734.574 5.522.687İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları268.691.927 391.557.704Banka Kredileri4 265.046.715 388.047.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.645.212 3.510.525Ticari Borçlar1.082.991.440 608.844.043İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 60.602.115 52.475.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.022.389.325 556.368.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 42.180.451 28.873.543Diğer Borçlar34.484.716 13.310.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.484.716 13.310.653Devlet Teşvik ve Yardımları10 4.269.115 4.113.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 81.647.069 16.153.833Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü43.808.473 0Kısa Vadeli Karşılıklar29.166.055 26.644.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.747.606 1.688.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 25.418.449 24.956.722ARA TOPLAM1.662.988.403 1.095.038.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.662.988.403 1.095.038.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar975.848.468 999.411.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.167.305 13.647.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.167.305 13.647.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar963.681.163 985.763.857Banka Kredileri4 958.329.788 979.761.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.351.375 6.002.410Uzun Vadeli Karşılıklar70.888.027 57.307.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 45.577.831 39.946.649Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.310.196 17.360.774TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.046.736.495 1.056.718.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.709.724.898 2.151.757.164ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.020.809.138 764.014.265Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-44.036.782 -42.973.914Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.036.782 -42.973.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.036.782 -42.973.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.601.779 -47.019.640Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.601.779 -47.019.640Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-49.601.779 -47.019.640Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler145.353.605 135.620.450Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları521.839.858 519.679.547Net Dönem Karı veya Zararı360.439.880 111.893.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.020.809.138 764.014.265TOPLAM KAYNAKLAR3.730.534.036 2.915.771.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.802.684.784 2.722.983.090 1.624.085.254 983.171.552Satışların Maliyeti15 -3.059.685.023 -2.360.403.893 -1.260.614.991 -843.731.476TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)742.999.761 362.579.197 363.470.263 139.440.076BRÜT KAR (ZARAR)742.999.761 362.579.197 363.470.263 139.440.076Genel Yönetim Giderleri-86.545.627 -72.707.578 -28.906.818 -23.770.949Pazarlama Giderleri-132.373.625 -117.348.222 -44.619.566 -37.249.271Araştırma ve Geliştirme Giderleri-33.621.271 -22.798.473 -10.672.461 -7.996.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 293.070.017 232.639.554 99.219.900 36.209.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -294.905.984 -202.368.800 -110.070.495 -46.582.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)488.623.271 179.995.678 268.420.823 60.050.305Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler915.877 4.438.189 154.789 92.085FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)489.539.148 184.433.867 268.575.612 60.142.390Finansman Gelirleri17 116.019.097 152.510.174 53.327.593 77.076.253Finansman Giderleri18 -190.783.151 -293.744.161 -71.439.417 -112.954.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)414.775.094 43.199.880 250.463.788 24.263.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-54.335.214 404.281 -50.585.538 -2.018.604Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -72.876.015 0 -71.554.459 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 18.540.801 404.281 20.968.921 -2.018.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)360.439.880 43.604.161 199.878.250 22.245.164DÖNEM KARI (ZARARI)360.439.880 43.604.161 199.878.250 22.245.164Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları360.439.880 43.604.161 199.878.250 22.245.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 20 0,06750000 0,00820000 0,03740000 0,00420000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.062.868 -4.338.494 -258.902 -76.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.362.651 -5.562.172 -331.925 -98.470Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler299.783 1.223.678 73.023 21.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 299.783 1.223.678 73.023 21.664Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.582.139 7.913.690 -2.947.737 9.128.337Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.310.435 10.145.757 -3.779.150 11.702.997Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler728.296 -2.232.067 831.413 -2.574.660Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 728.296 -2.232.067 831.413 -2.574.660DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.645.007 3.575.196 -3.206.639 9.051.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.794.873 47.179.357 196.671.611 31.296.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları356.794.873 47.179.357 196.671.611 31.296.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884079BIST