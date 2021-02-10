***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722Transferler240.106.649 -240.106.649 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.296.832 6.559.909 111.893.466 112.156.543 112.156.543Dönem Karı (Zararı)111.893.466 111.893.466 111.893.466Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.296.832 6.559.909 263.077 263.077Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.458.665 4.167.794 776.443.043 777.152.172 777.152.172Dönem Karı (Zararı)776.443.043 776.443.043 776.443.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.458.665 4.167.794 709.129 709.129Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.599.211.443 1.059.096.190Dönem Karı (Zararı)776.443.043 111.893.466Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler383.670.183 301.228.077Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 129.088.130 125.105.198Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.862.346 -14.875.280Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 752.991 -1.429.511Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -774.117 951.597Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 26.883.472 -14.397.366Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.393.587 8.859.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 11.393.587 8.859.968Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 17.489.642 146.876.377Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-653.689 -544.059Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 97.267.613 -2.635.794Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler103.769.728 40.755.746Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.547.174 -2.314.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler452.567.328 671.498.377Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-342.664.710 -17.754.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-147.405.390 83.424.438İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-195.259.320 -101.179.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.730 -7.793Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-202.661.286 451.793.303Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.385.793 1.871.459Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler847.650.788 96.263.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.754.108 14.097.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)819.896.680 82.166.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16.084.000 7.623.852Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.850.839 245.402Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)140.982.738 -8.802.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.297.978 140.265.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-21.297.978 140.265.784Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.612.680.554 1.084.619.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.561.708 -11.304.768Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -10.907.403 -14.218.962YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-125.416.337 -129.911.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.112.189 6.409.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-129.702.839 -136.894.791Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10 174.313 574.133FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-335.742.822 -597.959.154Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.044.500.000 1.721.304.200Kredilerden Nakit Girişleri4 1.044.500.000 1.721.304.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.218.448.256 -2.146.782.943Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.218.448.256 -2.146.782.943Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -17.304.614 -12.862.676Ödenen Temettüler14 -100.000.000 0Ödenen Faiz-142.230.931 -269.141.368Alınan Faiz97.740.979 109.523.633YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.138.052.284 331.225.424Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-7.434.767 5.912.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.130.617.517 337.137.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 745.445.410 408.307.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.876.062.927 745.445.410Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.890.430.861 746.806.508Ticari Alacaklar795.646.399 466.999.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 200.103.564 66.762.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 595.542.835 400.237.204Stoklar6 870.863.728 631.694.053Peşin Ödenmiş Giderler11 893.204 713.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 14.218.962Diğer Dönen Varlıklar10 110.915.366 75.398.426ARA TOPLAM3.668.749.558 1.935.831.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.668.749.558 1.935.831.192DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 908.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 908.760Diğer Alacaklar381.635 390.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar381.635 390.365Maddi Duran Varlıklar7 554.083.801 584.676.374Kullanım Hakkı Varlıkları8 25.528.912 25.878.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 336.745.515 295.718.210Peşin Ödenmiş Giderler11 2.249.848 1.043.485Ertelenmiş Vergi Varlığı21 4.156.834 71.324.643TOPLAM DURAN VARLIKLAR923.256.003 979.940.237TOPLAM VARLIKLAR4.592.005.561 2.915.771.429KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.029.167 17.729İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.029.167 17.729Banka Kredileri4 70.029.167 17.729Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.448.514 397.080.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.260.714 5.522.687Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.260.714 5.522.687İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları171.187.800 391.557.704Banka Kredileri4 167.824.796 388.047.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.363.004 3.510.525Ticari Borçlar1.478.165.012 608.844.043İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 80.229.217 52.475.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.397.935.795 556.368.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 44.957.543 28.873.543Diğer Borçlar29.161.492 13.310.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.161.492 13.310.653Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.633.916 4.113.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 157.136.571 16.153.833Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 19.392.412 0Kısa Vadeli Karşılıklar40.095.506 26.644.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.645.214 1.688.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 35.450.292 24.956.722ARA TOPLAM2.025.020.133 1.095.038.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.025.020.133 1.095.038.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.041.812.686 999.411.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.561.328 13.647.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 14.561.328 13.647.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.027.251.358 985.763.857Banka Kredileri4 1.026.898.224 979.761.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 353.134 6.002.410Uzun Vadeli Karşılıklar84.006.305 57.307.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 50.255.628 39.946.649Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 33.750.677 17.360.774TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.125.818.991 1.056.718.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.150.839.124 2.151.757.164ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.441.166.437 764.014.265Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.432.579 -42.973.914Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.432.579 -42.973.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.432.579 -42.973.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42.851.846 -47.019.640Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-42.851.846 -47.019.640Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-42.851.846 -47.019.640Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler145.353.605 135.620.450Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları521.839.858 519.679.547Net Dönem Karı veya Zararı776.443.043 111.893.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.441.166.437 764.014.265TOPLAM KAYNAKLAR4.592.005.561 2.915.771.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 6.243.308.297 3.806.474.633Satışların Maliyeti15 -4.935.311.548 -3.257.839.047TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.307.996.749 548.635.586BRÜT KAR (ZARAR)1.307.996.749 548.635.586Genel Yönetim Giderleri16 -135.978.315 -105.574.123Pazarlama Giderleri16 -204.493.061 -164.224.875Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -39.482.108 -31.033.484Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 375.061.140 303.591.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -368.209.225 -263.301.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)934.895.180 288.093.021Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.547.174 2.314.080FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)936.442.354 290.407.101Finansman Gelirleri19 200.138.332 184.293.121Finansman Giderleri20 -262.870.030 -365.442.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)873.710.656 109.257.672Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-97.267.613 2.635.794Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -30.299.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -66.967.798 2.635.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)776.443.043 111.893.466DÖNEM KARI (ZARARI)776.443.043 111.893.466Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları776.443.043 111.893.466Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 22 0,14550000 0,02100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.458.665 -6.296.832Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -4.434.186 -8.072.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler975.521 1.776.029Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 975.521 1.776.029Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.167.794 6.559.909Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.343.326 8.410.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.175.532 -1.850.231Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi21 -1.175.532 -1.850.231DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)709.129 263.077TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)777.152.172 112.156.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları777.152.172 112.156.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908995BIST