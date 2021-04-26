***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









-47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-398.126 -687.302 83.994.416 82.908.988 82.908.988Dönem Karı (Zararı)83.994.416 83.994.416 83.994.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-398.126 -687.302 -1.085.428 -1.085.428Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -43.372.040 -47.706.942 145.353.605 521.839.858 83.994.416 746.923.253 746.923.253Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Transferler-26.384.467 802.827.510 -776.443.043 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)296.081 7.616.102 348.257.910 356.170.093 356.170.093Dönem Karı (Zararı)348.257.910 348.257.910 348.257.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)296.081 7.616.102 7.912.183 7.912.183Kar Payları-850.000.000 -850.000.000 -850.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.136.498 -35.235.744 118.969.138 474.667.368 348.257.910 947.336.530 947.336.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI506.042.175 421.116.271Dönem Karı (Zararı)348.257.910 83.994.417Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.044.897 57.725.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.511.285 34.097.011Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.685.709 698.960Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 861.095 -107.152Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -384.294 -449.804Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 16.208.908 1.255.916Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.260.180 3.456.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.260.180 3.456.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,18 -37.833.775 21.084.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 72.639.259 -2.007.553Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-17.233.581 1.005.454Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15.820 -610.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.973.046 280.057.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.164.260 -32.045.869İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)124.465.412 -55.438.872İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-118.301.152 23.393.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.829 8.730Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-102.925.133 82.851.394Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.608.157 -904.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler153.940.468 202.388.879İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.646.587 5.606.970İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)149.293.881 196.781.909Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-20.199.605 -18.119.328Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.316.150 14.950.274Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)75.793.447 -13.639.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.873.255 44.567.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.873.255 44.567.335Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları511.275.853 421.776.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.495.214 -660.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -3.738.464 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.082.148 -25.141.110Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-15.820 658.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.066.328 -25.799.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-879.618.514 -30.563.709Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 694.500.000Kredilerden Nakit Girişleri0 694.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.442.461 -589.863.758Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.442.461 -589.863.758Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.789.512 -3.795.144Ödenen Temettüler14 -850.000.000 -100.000.000Ödenen Faiz-29.314.758 -45.202.290Alınan Faiz74.928.217 13.797.483YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-401.658.487 365.411.452Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi40.299.254 4.765.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-361.359.233 370.177.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.876.062.927 745.445.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.514.703.694 1.115.622.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.521.128.040 1.890.430.861Ticari Alacaklar788.621.044 795.646.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 75.638.152 200.103.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 712.982.892 595.542.835Stoklar6 974.173.154 870.863.728Peşin Ödenmiş Giderler11 3.743.456 893.204Diğer Dönen Varlıklar10 105.396.209 110.915.366ARA TOPLAM3.393.061.903 3.668.749.558TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.393.061.903 3.668.749.558DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 109.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 109.458Diğer Alacaklar384.465 381.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar384.465 381.635Maddi Duran Varlıklar7 546.340.035 554.083.801Kullanım Hakkı Varlıkları8 22.357.882 25.528.912Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 338.924.027 336.745.515Peşin Ödenmiş Giderler11 2.007.753 2.249.848Ertelenmiş Vergi Varlığı19 51.153.336 4.156.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR961.276.956 923.256.003TOPLAM VARLIKLAR4.354.338.859 4.592.005.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.043.750 70.029.167İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.043.750 70.029.167Banka Kredileri4 70.043.750 70.029.167Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları249.832.989 182.448.514İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.404.506 11.260.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 8.404.506 11.260.714İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları241.428.483 171.187.800Banka Kredileri4 238.918.484 167.824.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.509.999 3.363.004Ticari Borçlar1.632.105.480 1.478.165.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 84.875.804 80.229.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.547.229.676 1.397.935.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 24.757.938 44.957.543Diğer Borçlar17.845.342 29.161.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.845.342 29.161.492Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.633.916 3.633.916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 232.930.018 157.136.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 117.875.342 19.392.412Kısa Vadeli Karşılıklar51.963.131 40.095.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 7.095.936 4.645.214Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 44.867.195 35.450.292ARA TOPLAM2.400.987.906 2.025.020.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.400.987.906 2.025.020.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar914.271.970 1.041.812.686İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.631.027 14.561.328Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.631.027 14.561.328İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar902.640.943 1.027.251.358Banka Kredileri4 902.358.873 1.026.898.224Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 282.070 353.134Uzun Vadeli Karşılıklar91.742.453 84.006.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 51.199.771 50.255.628Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 40.542.682 33.750.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.006.014.423 1.125.818.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.407.002.329 3.150.839.124ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar947.336.530 1.441.166.437Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.136.498 -46.432.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.136.498 -46.432.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.136.498 -46.432.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-35.235.744 -42.851.846Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.235.744 -42.851.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.235.744 -42.851.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.969.138 145.353.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları474.667.368 521.839.858Net Dönem Karı veya Zararı348.257.910 776.443.043TOPLAM ÖZKAYNAKLAR947.336.530 1.441.166.437TOPLAM KAYNAKLAR4.354.338.859 4.592.005.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.683.930.780 1.190.601.222Satışların Maliyeti-2.182.311.267 -989.161.053TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)501.619.513 201.440.169BRÜT KAR (ZARAR)501.619.513 201.440.169Genel Yönetim Giderleri-39.062.921 -28.606.989Pazarlama Giderleri-66.012.113 -50.961.776Araştırma ve Geliştirme Giderleri-14.230.418 -11.452.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 272.270.338 136.664.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -283.965.473 -132.249.803ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)370.618.926 114.834.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-15.820 610.207FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)370.603.106 115.444.599Finansman Gelirleri17 114.661.346 30.231.502Finansman Giderleri18 -64.367.283 -63.689.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)420.897.169 81.986.862Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-72.639.259 2.007.554Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -121.613.806 -3.799.276Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 48.974.547 5.806.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)348.257.910 83.994.416DÖNEM KARI (ZARARI)348.257.910 83.994.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları348.257.910 83.994.416Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 20 0,06530000 0,01570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar296.081 -398.126Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 370.101 -510.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-74.020 112.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 -74.020 112.292Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.616.102 -687.302Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.520.127 -881.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.904.025 193.854Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -1.904.025 193.854DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.912.183 -1.085.428TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.170.093 82.908.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları356.170.093 82.908.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931050BIST