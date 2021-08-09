***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler-42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Transferler84.733.155 691.709.888 -776.443.043 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.103.226 16.037.722 608.460.900 622.395.396 622.395.396Dönem Karı (Zararı)608.460.900 608.460.900 608.460.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.103.226 16.037.722 13.934.496 13.934.496Kar Payları-111.117.622 -738.882.378 -850.000.000 -850.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -48.535.805 -26.814.124 118.969.138 474.667.368 608.460.900 1.213.561.833 1.213.561.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI672.870.975 392.023.311Dönem Karı (Zararı)608.460.900 160.561.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler306.022.224 163.435.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler76.635.206 67.232.629Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.264.723 6.911.442Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 308.110 876.617Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.583.492 2.931.608Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 22.540.105 3.103.217Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.491.795 9.013.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 10.491.795 9.013.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 -45.427.362 35.631.735Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-287.946 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 190.006.111 3.749.676Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler53.836.312 41.657.485Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-496.615 -761.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-134.013.321 71.322.679Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-208.271.449 -94.479.250İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.462.784 -72.989.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.808.665 -21.489.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.828 8.733Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-177.115.946 74.998.375Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.304.785 -5.708.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler276.893.130 23.107.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.177.341 -1.586.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)266.715.789 24.694.653Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.638.028 4.003.849Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.254.917 12.901.115Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)61.192.370 17.508.586İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.020.702 38.982.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-82.020.702 38.982.146Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları780.469.803 395.319.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.265.448 -1.206.340Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -105.333.380 -2.090.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.684.264 -33.913.987Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri742.981 3.189.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.991.557 -37.259.186Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri564.312 155.823FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-999.365.106 -251.535.635Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.044.500.000Kredilerden Nakit Girişleri4 0 1.044.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-190.587.861 -1.134.888.158Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -190.587.861 -1.134.888.158Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.122.621 -7.764.292Ödenen Temettüler14 -850.000.000 -100.000.000Ödenen Faiz-58.773.853 -86.805.496Alınan Faiz110.119.229 33.422.311YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-435.178.395 106.573.689Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.269.958 1.030.256NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-437.448.353 107.603.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.876.062.927 745.445.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.438.614.574 853.049.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.446.478.495 1.890.430.861Ticari Alacaklar1.003.609.738 795.646.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 21 334.566.348 200.103.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 669.043.390 595.542.835Stoklar6 1.049.563.166 870.863.728Peşin Ödenmiş Giderler11 3.781.179 893.204Diğer Dönen Varlıklar10 173.543.656 110.915.366ARA TOPLAM3.676.976.234 3.668.749.558TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.676.976.234 3.668.749.558DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 109.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 109.458Diğer Alacaklar384.463 381.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar384.463 381.635Maddi Duran Varlıklar7 580.128.001 554.083.801Kullanım Hakkı Varlıkları8 21.772.947 25.528.912Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 350.524.703 336.745.515Peşin Ödenmiş Giderler11 13.666.658 2.249.848Ertelenmiş Vergi Varlığı19 84.832.519 4.156.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.051.418.749 923.256.003TOPLAM VARLIKLAR4.728.394.983 4.592.005.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 70.029.167İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 70.029.167Banka Kredileri4 0 70.029.167Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları531.419.010 182.448.514İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.449.768 11.260.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 21 7.449.768 11.260.714İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları523.969.242 171.187.800Banka Kredileri4 521.744.374 167.824.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.224.868 3.363.004Ticari Borçlar1.755.058.142 1.478.165.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 21 90.406.558 80.229.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.664.651.584 1.397.935.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 35.319.515 44.957.543Diğer Borçlar48.416.409 29.161.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar48.416.409 29.161.492Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.910.282 3.633.916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 218.328.941 157.136.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 170.168.517 19.392.412Kısa Vadeli Karşılıklar54.774.859 40.095.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 9.518.093 4.645.214Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 45.256.766 35.450.292ARA TOPLAM2.817.395.675 2.025.020.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.817.395.675 2.025.020.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar594.715.039 1.041.812.686İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.893.660 14.561.328Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 21 13.893.660 14.561.328İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar580.821.379 1.027.251.358Banka Kredileri4 580.484.437 1.026.898.224Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 336.942 353.134Uzun Vadeli Karşılıklar102.722.436 84.006.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 56.238.128 50.255.628Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 46.484.308 33.750.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER697.437.475 1.125.818.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.514.833.150 3.150.839.124ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.213.561.833 1.441.166.437Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-48.535.805 -46.432.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.535.805 -46.432.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.535.805 -46.432.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.814.124 -42.851.846Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-26.814.124 -42.851.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-26.814.124 -42.851.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.969.138 145.353.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları474.667.368 521.839.858Net Dönem Karı veya Zararı608.460.900 776.443.043TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.213.561.833 1.441.166.437TOPLAM KAYNAKLAR4.728.394.983 4.592.005.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.576.419.981 2.178.599.530 2.892.489.201 987.998.308Satışların Maliyeti15 -4.541.690.859 -1.799.070.032 -2.359.379.592 -809.908.979TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.034.729.122 379.529.498 533.109.609 178.089.329BRÜT KAR (ZARAR)1.034.729.122 379.529.498 533.109.609 178.089.329Genel Yönetim Giderleri-81.473.852 -57.638.809 -42.410.931 -29.031.820Pazarlama Giderleri-140.682.514 -87.754.059 -74.670.401 -36.792.283Araştırma ve Geliştirme Giderleri-26.878.065 -22.948.810 -12.647.647 -11.496.759Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 715.500.112 193.850.117 443.229.774 57.185.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -766.670.471 -184.835.489 -482.704.998 -52.585.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)734.524.332 220.202.448 363.905.406 105.368.056Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler496.615 761.088 512.435 150.881FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)735.020.947 220.963.536 364.417.841 105.518.937Finansman Gelirleri17 183.795.799 62.691.504 69.134.453 32.460.002Finansman Giderleri18 -120.349.735 -119.343.734 -55.982.452 -55.654.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)798.467.011 164.311.306 377.569.842 82.324.444Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-190.006.111 -3.749.676 -117.366.852 -5.757.230Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -275.501.897 -1.321.556 -153.888.091 2.477.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 85.495.786 -2.428.120 36.521.239 -8.234.950SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)608.460.900 160.561.630 260.202.990 76.567.214DÖNEM KARI (ZARARI)608.460.900 160.561.630 260.202.990 76.567.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları608.460.900 160.561.630 260.202.990 76.567.214Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 20 0,11400000 0,03010000 0,04880000 0,01440000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.103.226 -803.966 -2.399.307 -405.840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -2.629.032 -1.030.726 -2.999.133 -520.308Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler525.806 226.760 599.826 114.468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 525.806 226.760 599.826 114.468Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.037.722 365.598 8.421.620 1.052.900Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.383.629 468.715 11.863.502 1.349.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.345.907 -103.117 -3.441.882 -296.971Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -5.345.907 -103.117 -3.441.882 -296.971DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.934.496 -438.368 6.022.313 647.060TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)622.395.396 160.123.262 266.225.303 77.214.274Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları622.395.396 160.123.262 266.225.303 77.214.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956433BIST