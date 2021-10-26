***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.062.868 -2.582.139 360.439.880 356.794.873 356.794.873Dönem Karı (Zararı)360.439.880 360.439.880 360.439.880Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.062.868 -2.582.139 -3.645.007 -3.645.007Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -44.036.782 -49.601.779 145.353.605 521.839.858 360.439.880 1.020.809.138 1.020.809.138Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Transferler74.631.552 701.811.491 -776.443.043 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.708.213 11.380.504 830.238.758 838.911.049 838.911.049Dönem Karı (Zararı)830.238.758 830.238.758 830.238.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.708.213 11.380.504 8.672.291 8.672.291Kar Payları-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -49.140.792 -31.471.342 118.969.138 474.667.368 830.238.758 1.430.077.486 1.430.077.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI369.543.885 1.031.984.232Dönem Karı (Zararı)830.238.758 360.439.880Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler345.789.130 295.631.702Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler115.610.901 100.435.254Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25.454.859 12.166.779Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 235.542 824.022Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.135.294 2.931.608Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26.354.611 8.411.149Karşılıklar İle İlgili Düzeltmelerİlişkin Diğer Düzeltmeler24.525.549 82.452.956Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.086.041 -915.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-561.176.491 407.039.036Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.331.524 -116.314.621İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.631.483 -98.162.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.700.041 -18.152.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.828 8.732Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-488.675.882 -79.059.999Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.609.674 -4.357.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.299.256 474.147.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.488.269 8.127.006İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)136.787.525 466.020.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.444.876 13.306.908Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.668.848 21.174.064Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.493.544 65.493.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-98.235.659 32.640.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-98.235.659 32.640.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları614.851.397 1.063.110.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -4.168.994 -2.058.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -241.138.518 -29.067.542YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-167.810.055 -58.129.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.730.092 3.363.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.104.459 -61.649.046Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri564.312 155.823FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-991.410.678 -316.920.273Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 1.044.500.000Kredilerden Nakit Girişleri4 50.000.000 1.044.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-226.397.628 -1.192.826.056Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -226.397.628 -1.192.826.056Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.713.115 -12.798.681Ödenen Temettüler14 -850.000.000 -100.000.000Ödenen Faiz-87.375.265 -113.964.028Alınan Faiz137.075.330 58.168.492YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-789.676.848 656.934.514Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.787.867 5.337.430NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-769.888.981 662.271.944DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.876.062.927 745.445.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.106.173.946 1.407.717.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.114.056.971 1.890.430.861Ticari Alacaklar861.742.382 795.646.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 214.735.047 200.103.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 647.007.335 595.542.835Stoklar6 1.360.674.904 870.863.728Peşin Ödenmiş Giderler11 2.571.852 893.204Diğer Dönen Varlıklar10 189.758.613 110.915.366ARA TOPLAM3.528.804.722 3.668.749.558TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.528.804.722 3.668.749.558DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 109.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar109.458 109.458Diğer Alacaklar384.463 381.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar384.463 381.635Maddi Duran Varlıklar7 600.033.694 554.083.801Kullanım Hakkı Varlıkları8 18.530.316 25.528.912Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 355.601.161 336.745.515Peşin Ödenmiş Giderler11 17.180.874 2.249.848Ertelenmiş Vergi Varlığı19 68.087.096 4.156.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.059.927.062 923.256.003TOPLAM VARLIKLAR4.588.731.784 4.592.005.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar50.622.917 70.029.167İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar50.622.917 70.029.167Banka Kredileri4 50.622.917 70.029.167Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları528.762.046 182.448.514İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.961.458 11.260.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,21 5.961.458 11.260.714İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları522.800.588 171.187.800Banka Kredileri4 521.020.203 167.824.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.780.385 3.363.004Ticari Borçlar1.593.464.268 1.478.165.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 58.740.948 80.229.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.534.723.320 1.397.935.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 42.512.667 44.957.543Diğer Borçlar12.492.644 29.161.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.492.644 29.161.492Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.910.282 3.633.916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 169.630.115 157.136.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 40.828.486 19.392.412Kısa Vadeli Karşılıklar54.344.353 40.095.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 7.219.011 4.645.214Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 47.125.342 35.450.292ARA TOPLAM2.496.567.778 2.025.020.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.496.567.778 2.025.020.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar555.756.008 1.041.812.686İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.631.773 14.561.328Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,21 11.631.773 14.561.328İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar544.124.235 1.027.251.358Banka Kredileri4 543.842.147 1.026.898.224Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 282.088 353.134Uzun Vadeli Karşılıklar106.330.512 84.006.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 57.900.274 50.255.628Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 48.430.238 33.750.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER662.086.520 1.125.818.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.158.654.298 3.150.839.124ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.430.077.486 1.441.166.437Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.140.792 -46.432.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.140.792 -46.432.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.140.792 -46.432.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.471.342 -42.851.846Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.471.342 -42.851.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.471.342 -42.851.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.969.138 145.353.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları474.667.368 521.839.858Net Dönem Karı veya Zararı830.238.758 776.443.043TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.430.077.486 1.441.166.437TOPLAM KAYNAKLAR4.588.731.784 4.592.005.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.043.340.383 3.802.684.784 2.466.920.402 1.624.085.254Satışların Maliyeti15 -6.600.229.241