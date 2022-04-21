***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.04.2022 18:54
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
-26.384.467 802.827.510 -776.443.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
296.081 7.616.102 348.257.910 356.170.093 356.170.093
Dönem Karı (Zararı)
348.257.910 348.257.910 348.257.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
296.081 7.616.102 7.912.183 7.912.183
Kar Payları
-850.000.000 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.136.498 -35.235.744 118.969.138 474.667.368 348.257.910 947.336.530 947.336.530
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Transferler
119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.298 -22.368.562 476.595.151 454.329.887 454.329.887
Dönem Karı (Zararı)
476.595.151 476.595.151 476.595.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.298 -22.368.562
Kar Payları
-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.261.831 88.352.226 238.702.293 477.121.790 476.595.151 1.305.323.985 1.305.323.985
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.942.285 506.042.175
Dönem Karı (Zararı)
476.595.151 348.257.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
265.101.189 78.044.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.386.526 38.511.285
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.470.466 16.685.709
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.382.796 861.095
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -262.170 -384.294
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.115.432 16.208.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.430.380 5.260.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.430.380 5.260.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 24.669.868 -37.833.775
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-120.724
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 60.344.529 72.639.259
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
114.920.144 -17.233.581
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-539.826.434 84.973.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.849.719 6.164.260
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
220.818.977 124.465.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-257.668.696 -118.301.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
562.439 -2.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-781.101.210 -102.925.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.949.007 -2.608.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
577.903.787 153.940.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.912.441 4.646.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
621.816.228 149.293.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.772.506 -20.199.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.680.259 -11.316.150
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-58.481.449 75.793.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.262.054 -13.873.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-290.262.054 -13.873.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.869.906 511.275.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.085.050 -1.495.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.842.571 -3.738.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.485.329 -28.082.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.511.428 -28.066.328
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
26.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.313.783 -879.618.514
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.430.755.960 0
Kredilerden Nakit Girişleri
1.430.755.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.543.317 -70.442.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.543.317 -70.442.461
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.459.454 -4.789.512
Ödenen Temettüler
14 -1.200.000.000 -850.000.000
Ödenen Faiz
-35.729.568 -29.314.758
Alınan Faiz
29.290.162 74.928.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
126.770.739 -401.658.487
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
43.456.517 40.299.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.227.256 -361.359.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.559.799.196 1.876.062.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.730.026.452 1.514.703.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.731.740.287 1.566.586.803
Ticari Alacaklar
1.300.528.496 1.264.477.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 414.351.467 635.170.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 886.177.029 629.307.137
Stoklar
6 2.520.723.871 1.739.360.491
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.726.730 2.657.912
Diğer Dönen Varlıklar
10 539.226.295 366.839.583
ARA TOPLAM
6.099.945.679 4.939.922.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.099.945.679 4.939.922.370
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.291.058 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.291.058 109.458
Diğer Alacaklar
393.748 956.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
393.748 956.197
Maddi Duran Varlıklar
7 694.148.188 629.264.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 23.230.168 23.215.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 463.962.174 438.576.994
Peşin Ödenmiş Giderler
11 28.961.986 44.979.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 109.548.047 33.622.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.322.535.369 1.170.724.223
TOPLAM VARLIKLAR
7.422.481.048 6.110.646.593
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
610.619.887
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
610.619.887
Banka Kredileri
4 610.619.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.305.914.280 579.577.767
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.853.517 8.085.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.853.517 8.085.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.294.060.763 571.492.569
Banka Kredileri
4 1.290.520.718 569.077.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.540.045 2.414.639
Ticari Borçlar
2.987.367.431 2.409.463.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 137.033.216 180.945.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.850.334.215 2.228.517.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 91.436.801 77.664.295
Diğer Borçlar
85.199.285 61.519.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
85.199.285 61.519.026
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.597.577 3.692.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 115.466.353 173.947.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 127.772.308 17.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
75.036.193 60.875.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 12.853.697 6.501.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 62.182.496 54.374.044
ARA TOPLAM
5.402.410.115 3.366.757.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.402.410.115 3.366.757.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
571.945.500 555.263.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.950.698 17.605.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.950.698 17.605.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
554.994.802 537.658.120
Banka Kredileri
4 554.583.722 537.231.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 411.080 426.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
142.801.448 137.630.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 79.157.718 76.294.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 63.643.730 61.336.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
714.746.948 692.894.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.117.157.063 4.059.652.495
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.305.323.985 2.050.994.098
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.261.831 -62.365.129
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.261.831 -62.365.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.261.831 -62.365.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
88.352.226 110.720.788
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
88.352.226 110.720.788
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
88.352.226 110.720.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.702.293 118.969.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.121.790 474.667.368
Net Dönem Karı veya Zararı
476.595.151 1.322.187.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.305.323.985 2.050.994.098
TOPLAM KAYNAKLAR
7.422.481.048 6.110.646.593
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 3.987.989.777 2.683.930.780
Satışların Maliyeti
15 -3.265.327.729 -2.182.311.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
722.662.048 501.619.513
BRÜT KAR (ZARAR)
722.662.048 501.619.513
Genel Yönetim Giderleri
-67.441.917 -39.062.921
Pazarlama Giderleri
-111.068.503 -66.012.113
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.967.990 -14.230.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 398.351.511 272.270.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -462.321.676 -283.965.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
463.213.473 370.618.926
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-15.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
463.213.473 370.603.106
Finansman Gelirleri
17 163.049.368 114.661.346
Finansman Giderleri
18 -89.323.161 -64.367.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
536.939.680 420.897.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.344.529 -72.639.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -129.614.879 -121.613.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 69.270.350 48.974.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
476.595.151 348.257.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
476.595.151 348.257.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
476.595.151 348.257.910
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (TL) 20 0,08930000 0,06530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
103.298 296.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 129.122 370.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.824 -74.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -25.824 -74.020
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.368.562 7.616.102
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.050.081 9.520.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.681.519 -1.904.025
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 6.681.519 -1.904.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.265.264 7.912.183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
454.329.887 356.170.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
454.329.887 356.170.093
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022791
BIST