***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Transferler-26.384.467 802.827.510 -776.443.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)296.081 7.616.102 348.257.910 356.170.093 356.170.093Dönem Karı (Zararı)348.257.910 348.257.910 348.257.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)296.081 7.616.102 7.912.183 7.912.183Kar Payları-850.000.000 -850.000.000 -850.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.136.498 -35.235.744 118.969.138 474.667.368 348.257.910 947.336.530 947.336.530Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098Transferler119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.298 -22.368.562 476.595.151 454.329.887 454.329.887Dönem Karı (Zararı)476.595.151 476.595.151 476.595.151Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.298 -22.368.562Kar Payları-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.261.831 88.352.226 238.702.293 477.121.790 476.595.151 1.305.323.985 1.305.323.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI196.942.285 506.042.175Dönem Karı (Zararı)476.595.151 348.257.910Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler265.101.189 78.044.897Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44.386.526 38.511.285Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.470.466 16.685.709Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.382.796 861.095Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -262.170 -384.294Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 10.115.432 16.208.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.430.380 5.260.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 12.430.380 5.260.180Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 24.669.868 -37.833.775Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-120.724Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 60.344.529 72.639.259Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler114.920.144 -17.233.581Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-539.826.434 84.973.046Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.849.719 6.164.260İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)220.818.977 124.465.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-257.668.696 -118.301.152Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler562.439 -2.829Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-781.101.210 -102.925.133Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.949.007 -2.608.157Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler577.903.787 153.940.468İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-43.912.441 4.646.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)621.816.228 149.293.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.772.506 -20.199.605Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.680.259 -11.316.150Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-58.481.449 75.793.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-290.262.054 -13.873.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-290.262.054 -13.873.255Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları201.869.906 511.275.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -3.085.050 -1.495.214Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -1.842.571 -3.738.464YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-131.485.329 -28.082.148Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-15.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.511.428 -28.066.328Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri26.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.313.783 -879.618.514Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.430.755.960 0Kredilerden Nakit Girişleri1.430.755.960Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-157.543.317 -70.442.461Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-157.543.317 -70.442.461Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.459.454 -4.789.512Ödenen Temettüler14 -1.200.000.000 -850.000.000Ödenen Faiz-35.729.568 -29.314.758Alınan Faiz29.290.162 74.928.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)126.770.739 -401.658.487Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi43.456.517 40.299.254NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)170.227.256 -361.359.233DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.559.799.196 1.876.062.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.730.026.452 1.514.703.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.731.740.287 1.566.586.803Ticari Alacaklar1.300.528.496 1.264.477.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 414.351.467 635.170.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 886.177.029 629.307.137Stoklar6 2.520.723.871 1.739.360.491Peşin Ödenmiş Giderler11 7.726.730 2.657.912Diğer Dönen Varlıklar10 539.226.295 366.839.583ARA TOPLAM6.099.945.679 4.939.922.370TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.099.945.679 4.939.922.370DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.291.058 109.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.291.058 109.458Diğer Alacaklar393.748 956.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar393.748 956.197Maddi Duran Varlıklar7 694.148.188 629.264.236Kullanım Hakkı Varlıkları8 23.230.168 23.215.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 463.962.174 438.576.994Peşin Ödenmiş Giderler11 28.961.986 44.979.811Ertelenmiş Vergi Varlığı19 109.548.047 33.622.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.322.535.369 1.170.724.223TOPLAM VARLIKLAR7.422.481.048 6.110.646.593KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar610.619.887İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar610.619.887Banka Kredileri4 610.619.887Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.305.914.280 579.577.767İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.853.517 8.085.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.853.517 8.085.198İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.294.060.763 571.492.569Banka Kredileri4 1.290.520.718 569.077.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.540.045 2.414.639Ticari Borçlar2.987.367.431 2.409.463.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 137.033.216 180.945.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.850.334.215 2.228.517.987Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 91.436.801 77.664.295Diğer Borçlar85.199.285 61.519.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar85.199.285 61.519.026Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.597.577 3.692.202Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 115.466.353 173.947.802Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 127.772.308 17.838Kısa Vadeli Karşılıklar75.036.193 60.875.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 12.853.697 6.501.091Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 62.182.496 54.374.044ARA TOPLAM5.402.410.115 3.366.757.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.402.410.115 3.366.757.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar571.945.500 555.263.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.950.698 17.605.800Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 16.950.698 17.605.800İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar554.994.802 537.658.120Banka Kredileri4 554.583.722 537.231.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 411.080 426.967Uzun Vadeli Karşılıklar142.801.448 137.630.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 79.157.718 76.294.116Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 63.643.730 61.336.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER714.746.948 692.894.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.117.157.063 4.059.652.495ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.305.323.985 2.050.994.098Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.261.831 -62.365.129Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.261.831 -62.365.129Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.261.831 -62.365.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)88.352.226 110.720.788Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)88.352.226 110.720.788Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)88.352.226 110.720.788Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238.702.293 118.969.138Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları477.121.790 474.667.368Net Dönem Karı veya Zararı476.595.151 1.322.187.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.305.323.985 2.050.994.098TOPLAM KAYNAKLAR7.422.481.048 6.110.646.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.987.989.777 2.683.930.780Satışların Maliyeti15 -3.265.327.729 -2.182.311.267TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)722.662.048 501.619.513BRÜT KAR (ZARAR)722.662.048 501.619.513Genel Yönetim Giderleri-67.441.917 -39.062.921Pazarlama Giderleri-111.068.503 -66.012.113Araştırma ve Geliştirme Giderleri-16.967.990 -14.230.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 398.351.511 272.270.338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -462.321.676 -283.965.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)463.213.473 370.618.926Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-15.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)463.213.473 370.603.106Finansman Gelirleri17 163.049.368 114.661.346Finansman Giderleri18 -89.323.161 -64.367.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)536.939.680 420.897.169Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-60.344.529 -72.639.259Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -129.614.879 -121.613.806Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 69.270.350 48.974.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)476.595.151 348.257.910DÖNEM KARI (ZARARI)476.595.151 348.257.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları476.595.151 348.257.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 20 0,08930000 0,06530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar103.298 296.081Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 129.122 370.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.824 -74.020Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 -25.824 -74.020Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-22.368.562 7.616.102Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.050.081 9.520.127Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.681.519 -1.904.025Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 6.681.519 -1.904.025DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.265.264 7.912.183TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)454.329.887 356.170.093Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları454.329.887 356.170.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022791BIST