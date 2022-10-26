***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Transferler74.631.552 701.811.491 -776.443.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.708.213 11.380.504 830.238.758 838.911.049 838.911.049Dönem Karı (Zararı)830.238.758 830.238.758 830.238.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.708.213 11.380.504 8.672.291 8.672.291Kar Payları-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -49.140.792 -31.471.342 118.969.138 474.667.368 830.238.758 1.430.077.486 1.430.077.486Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098Transferler119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.141.478 -62.172.139 1.612.052.669 1.525.739.052 önem Karı (Zararı)1.612.052.669 1.612.052.669 1.612.052.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.141.478 -62.172.139 -86.313.617 -86.313.617Kar Payları-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -86.506.607 48.548.649 238.702.293 477.121.790 1.612.052.669 2.376.733.150 2.376.733.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.041.050.185 369.543.885Dönem Karı (Zararı)1.612.052.669 830.238.758Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler667.105.596 345.789.130Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler149.395.298 115.610.901Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.455.264 -899.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.846.764 235.542Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.302.028 -1.135.294Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler48.038.739 37.356.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 25.327.008 11.002.171Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 22.711.731 26.354.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,18 203.460.720 -43.350.657Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-362.172 -287.946Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 160.198.025 214.920.294Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler105.892.343 24.525.549Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-972.621 -2.086.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.038.354.955 -561.176.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-631.192.233 -66.331.524İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-339.794.095 -14.631.483İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-291.398.138 -51.700.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler562.442 -2.828Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-976.854.752 -488.675.882Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.099.857 -16.609.674Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler681.450.072 115.299.256İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-39.176.671 -21.488.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)720.626.743 136.787.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.953.138 -2.444.876Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.582.623 -16.668.848Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)140.326.175 12.493.544İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-243.082.563 -98.235.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-243.082.563 -98.235.659Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.240.803.310 614.851.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -7.542.455 -4.168.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -192.210.670 -241.138.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-431.324.410 -167.810.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri979.285 2.730.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-429.479.794 -171.104.459Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri26.099 564.312Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.850.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI619.326.705 -991.410.678Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.073.963.849 50.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 3.073.963.849 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.095.143.820 -226.397.628Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.095.143.820 -226.397.628Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -16.208.990 -14.713.115Ödenen Temettüler14 -1.200.000.000 -850.000.000Ödenen Faiz-201.385.494 -87.375.265Alınan Faiz58.101.160 137.075.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.229.052.480 -789.676.848Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-11.868.073 19.787.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.217.184.407 -769.888.981DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.559.799.196 1.876.062.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.776.983.603 1.106.173.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.777.892.613 1.566.586.803Ticari Alacaklar1.895.334.978 1.264.477.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 974.964.539 635.170.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 920.370.439 629.307.137Stoklar6 2.712.913.215 1.739.360.491Peşin Ödenmiş Giderler11 4.098.094 2.657.912Diğer Dönen Varlıklar10 609.904.308 366.839.583ARA TOPLAM8.000.143.208 4.939.922.370TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.000.143.208 4.939.922.370DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.850.000Ticari Alacaklar2.291.058 109.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.291.058 109.458Diğer Alacaklar393.761 956.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar393.761 956.197Maddi Duran Varlıklar7 807.252.476 629.264.236Kullanım Hakkı Varlıkları8 20.504.700 23.215.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 549.395.868 438.576.994Peşin Ödenmiş Giderler11 73.639.486 44.979.811Ertelenmiş Vergi Varlığı19 232.517.719 33.622.002TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.688.845.068 1.170.724.223TOPLAM VARLIKLAR9.688.988.276 6.110.646.593KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.877.441.837İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.877.441.837Banka Kredileri4 1.877.441.837Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.003.074.002 579.577.767İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.167.871 8.085.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,21 10.167.871 8.085.198İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları992.906.131 571.492.569Banka Kredileri4 989.869.504 569.077.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.036.627 2.414.639Ticari Borçlar3.090.913.716 2.409.463.644İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 141.768.986 180.945.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.949.144.730 2.228.517.987Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 89.617.433 77.664.295Diğer Borçlar70.101.654 61.519.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.101.654 61.519.026Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.356.129 3.692.202Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 314.273.977 173.947.802Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 142.276.804 17.838Kısa Vadeli Karşılıklar85.420.610 60.875.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 13.594.779 6.501.091Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 71.825.831 54.374.044ARA TOPLAM6.676.476.162 3.366.757.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.676.476.162 3.366.757.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar452.020.442 555.263.920İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.111.331 17.605.800Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,21 12.111.331 17.605.800İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar439.909.111 537.658.120Banka Kredileri4 439.615.393 537.231.153Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 293.718 426.967Uzun Vadeli Karşılıklar183.758.522 137.630.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 117.161.828 76.294.116Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 66.596.694 61.336.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER635.778.964 692.894.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.312.255.126 4.059.652.495ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.376.733.150 2.050.994.098Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.506.607 -62.365.129Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.506.607 -62.365.129Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.506.607 -62.365.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.548.649 110.720.788Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)48.548.649 110.720.788Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)48.548.649 110.720.788Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238.702.293 118.969.138Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları477.121.790 474.667.368Net Dönem Karı veya Zararı1.612.052.669 1.322.187.577TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.376.733.150 2.050.994.098TOPLAM KAYNAKLAR9.688.988.276 6.110.646.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 14.616.448.422 8.043.340.383 5.735.695.920 2.466.920.402Satışların Maliyeti15 -11.856.013.855 -6.600.229.241 -4.609.213.200 -2.058.538.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.760.434.567 1.443.111.142 1.126.482.720 408.382.020BRÜT KAR (ZARAR)2.760.434.567 1.443.111.142 1.126.482.720 408.382.020Genel Yönetim Giderleri-241.540.030 -122.893.758 -93.528.938 -41.419.906Pazarlama Giderleri-395.282.227 -203.451.910 -155.759.152 -62.769.396Araştırma ve Geliştirme Giderleri-49.920.258 -39.799.699 -16.771.181 -12.921.634Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 939.291.963 1.055.304.659 234.204.537 339.804.547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.143.800.135 -1.155.366.261 -286.722.699 -388.695.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.869.183.880 976.904.173 807.905.287 242.379.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler972.621 2.086.041 -736 1.589.426FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.870.156.501 978.990.214 807.904.551 243.969.267Finansman Gelirleri17 422.389.087 240.741.044 93.886.386 56.945.245Finansman Giderleri18 -520.294.894 -174.572.206 -192.788.884 -54.222.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.772.250.694 1.045.159.052 709.002.053 246.692.041Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-160.198.025 -214.920.294 -56.271.727 -24.914.183Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -334.487.474 -281.967.004 -109.099.355 -6.465.107Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 174.289.449 67.046.710 52.827.628 -18.449.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.612.052.669 830.238.758 652.730.326 221.777.858DÖNEM KARI (ZARARI)1.612.052.669 830.238.758 652.730.326 221.777.858Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.612.052.669 830.238.758 652.730.326 221.777.858Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 20 0,30210000 0,15560000 0,12230000 0,04160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.141.478 -2.708.213 1.276.624 -604.987Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -30.176.847 -3.385.266 1.595.780 -756.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.035.369 677.053 -319.156 151.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 6.035.369 677.053 -319.156 151.247Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-62.172.139 11.380.504 -18.040.976 -4.657.218Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-80.743.038 15.174.005 -23.429.839 -6.209.624Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.570.899 -3.793.501 5.388.863 1.552.406Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 18.570.899 -3.793.501 5.388.863 1.552.406DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.313.617 8.672.291 -16.764.352 -5.262.205TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.525.739.052 838.911.049 635.965.974 216.515.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.525.739.052 838.911.049 635.965.974 216.515.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074474BIST