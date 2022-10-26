***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:31
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
74.631.552 701.811.491 -776.443.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.708.213 11.380.504 830.238.758 838.911.049 838.911.049
Dönem Karı (Zararı)
830.238.758 830.238.758 830.238.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.708.213 11.380.504 8.672.291 8.672.291
Kar Payları
-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -49.140.792 -31.471.342 118.969.138 474.667.368 830.238.758 1.430.077.486 1.430.077.486
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Transferler
119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.141.478 -62.172.139 1.612.052.669 1.525.739.052 önem Karı (Zararı)
1.612.052.669 1.612.052.669 1.612.052.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.141.478 -62.172.139 -86.313.617 -86.313.617
Kar Payları
-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -86.506.607 48.548.649 238.702.293 477.121.790 1.612.052.669 2.376.733.150 2.376.733.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.041.050.185 369.543.885
Dönem Karı (Zararı)
1.612.052.669 830.238.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
667.105.596 345.789.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
149.395.298 115.610.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.455.264 -899.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.846.764 235.542
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.302.028 -1.135.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.038.739 37.356.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 25.327.008 11.002.171
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 22.711.731 26.354.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 203.460.720 -43.350.657
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-362.172 -287.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 160.198.025 214.920.294
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
105.892.343 24.525.549
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-972.621 -2.086.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.038.354.955 -561.176.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.192.233 -66.331.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-339.794.095 -14.631.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-291.398.138 -51.700.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
562.442 -2.828
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-976.854.752 -488.675.882
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.099.857 -16.609.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.450.072 115.299.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.176.671 -21.488.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
720.626.743 136.787.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.953.138 -2.444.876
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.582.623 -16.668.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
140.326.175 12.493.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.082.563 -98.235.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-243.082.563 -98.235.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.240.803.310 614.851.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.542.455 -4.168.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -192.210.670 -241.138.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-431.324.410 -167.810.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
979.285 2.730.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-429.479.794 -171.104.459
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
26.099 564.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.850.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
619.326.705 -991.410.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.073.963.849 50.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 3.073.963.849 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.095.143.820 -226.397.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.095.143.820 -226.397.628
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -16.208.990 -14.713.115
Ödenen Temettüler
14 -1.200.000.000 -850.000.000
Ödenen Faiz
-201.385.494 -87.375.265
Alınan Faiz
58.101.160 137.075.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.229.052.480 -789.676.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.868.073 19.787.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.217.184.407 -769.888.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.559.799.196 1.876.062.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.776.983.603 1.106.173.946
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.777.892.613 1.566.586.803
Ticari Alacaklar
1.895.334.978 1.264.477.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 974.964.539 635.170.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 920.370.439 629.307.137
Stoklar
6 2.712.913.215 1.739.360.491
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.098.094 2.657.912
Diğer Dönen Varlıklar
10 609.904.308 366.839.583
ARA TOPLAM
8.000.143.208 4.939.922.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.000.143.208 4.939.922.370
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.850.000
Ticari Alacaklar
2.291.058 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.291.058 109.458
Diğer Alacaklar
393.761 956.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
393.761 956.197
Maddi Duran Varlıklar
7 807.252.476 629.264.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 20.504.700 23.215.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 549.395.868 438.576.994
Peşin Ödenmiş Giderler
11 73.639.486 44.979.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 232.517.719 33.622.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.688.845.068 1.170.724.223
TOPLAM VARLIKLAR
9.688.988.276 6.110.646.593
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.877.441.837
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.877.441.837
Banka Kredileri
4 1.877.441.837
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.003.074.002 579.577.767
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.167.871 8.085.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,21 10.167.871 8.085.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
992.906.131 571.492.569
Banka Kredileri
4 989.869.504 569.077.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.036.627 2.414.639
Ticari Borçlar
3.090.913.716 2.409.463.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 141.768.986 180.945.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.949.144.730 2.228.517.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 89.617.433 77.664.295
Diğer Borçlar
70.101.654 61.519.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.101.654 61.519.026
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.356.129 3.692.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 314.273.977 173.947.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 142.276.804 17.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.420.610 60.875.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 13.594.779 6.501.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 71.825.831 54.374.044
ARA TOPLAM
6.676.476.162 3.366.757.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.676.476.162 3.366.757.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
452.020.442 555.263.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.111.331 17.605.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,21 12.111.331 17.605.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
439.909.111 537.658.120
Banka Kredileri
4 439.615.393 537.231.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 293.718 426.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
183.758.522 137.630.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 117.161.828 76.294.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 66.596.694 61.336.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
635.778.964 692.894.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.312.255.126 4.059.652.495
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.376.733.150 2.050.994.098
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.506.607 -62.365.129
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.506.607 -62.365.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.506.607 -62.365.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.548.649 110.720.788
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
48.548.649 110.720.788
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
48.548.649 110.720.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.702.293 118.969.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.121.790 474.667.368
Net Dönem Karı veya Zararı
1.612.052.669 1.322.187.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.376.733.150 2.050.994.098
TOPLAM KAYNAKLAR
9.688.988.276 6.110.646.593
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 14.616.448.422 8.043.340.383 5.735.695.920 2.466.920.402
Satışların Maliyeti
15 -11.856.013.855 -6.600.229.241 -4.609.213.200 -2.058.538.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.760.434.567 1.443.111.142 1.126.482.720 408.382.020
BRÜT KAR (ZARAR)
2.760.434.567 1.443.111.142 1.126.482.720 408.382.020
Genel Yönetim Giderleri
-241.540.030 -122.893.758 -93.528.938 -41.419.906
Pazarlama Giderleri
-395.282.227 -203.451.910 -155.759.152 -62.769.396
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-49.920.258 -39.799.699 -16.771.181 -12.921.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 939.291.963 1.055.304.659 234.204.537 339.804.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.143.800.135 -1.155.366.261 -286.722.699 -388.695.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.869.183.880 976.904.173 807.905.287 242.379.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
972.621 2.086.041 -736 1.589.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.870.156.501 978.990.214 807.904.551 243.969.267
Finansman Gelirleri
17 422.389.087 240.741.044 93.886.386 56.945.245
Finansman Giderleri
18 -520.294.894 -174.572.206 -192.788.884 -54.222.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.772.250.694 1.045.159.052 709.002.053 246.692.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-160.198.025 -214.920.294 -56.271.727 -24.914.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -334.487.474 -281.967.004 -109.099.355 -6.465.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 174.289.449 67.046.710 52.827.628 -18.449.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.612.052.669 830.238.758 652.730.326 221.777.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.612.052.669 830.238.758 652.730.326 221.777.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.612.052.669 830.238.758 652.730.326 221.777.858
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (TL) 20 0,30210000 0,15560000 0,12230000 0,04160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.141.478 -2.708.213 1.276.624 -604.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -30.176.847 -3.385.266 1.595.780 -756.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.035.369 677.053 -319.156 151.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 6.035.369 677.053 -319.156 151.247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-62.172.139 11.380.504 -18.040.976 -4.657.218
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.743.038 15.174.005 -23.429.839 -6.209.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.570.899 -3.793.501 5.388.863 1.552.406
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 18.570.899 -3.793.501 5.388.863 1.552.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-86.313.617 8.672.291 -16.764.352 -5.262.205
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.525.739.052 838.911.049 635.965.974 216.515.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.525.739.052 838.911.049 635.965.974 216.515.653
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074474
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