***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim
14.07.2020 16:58
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 27 Temmuz 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 27/07/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859770
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8318
En Düşük
7,7736
18:05399,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,71
|Açılış
|: 399,25
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5786
|8,6216
|% -0,07
|
|Frank
|7,2811
|7,3249
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,78
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.617
|9,30
|
|Tam
|2.672
|2.685
|9,60
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
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