***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim
14.04.2021 12:12
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 26 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 26/04/2021
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927850
BIST
13:271.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 24,72
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:278,0719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:279,6644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0327
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:27451,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,13
|Açılış
|: 451,77
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:27
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.054.865
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|21.862.893
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.024.107
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|663.393.790
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|111.346.637
|% -10,00
|
|SERVE
|15,30
|57.009
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|74.810.850
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.444.323
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|GARAN
|6,94
|943.859.169
|% 3,58
|
|EREGL
|17,12
|742.209.625
|% 0,18
|
|SASA
|46,54
|663.393.790
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|439.236.762
|% -0,54
|
|PETKM
|6,15
|289.338.662
|% 0,49
|
|GARAN
|6,94
|943.859.169
|% 3,58
|
|IHLAS
|0,66
|75.848.953
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|213.213.976
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|126.405.958
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|274.921.675
|% 1,94
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0702
|8,0719
|% -0,42
|
|Euro
|9,6576
|9,6644
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,0685
|11,1240
|% -0,41
|
|Frank
|8,7103
|8,7628
|% -0,68
|
|Riyal
|2,1431
|2,1539
|% -0,55
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-1,85
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.980
|3.055
|-38,87
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-18,80
|
|Çeyrek
|722
|739
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|1,02
|