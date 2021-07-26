***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.07.2021 16:06
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 09 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 09/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951787
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0471
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 495,04
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|DERHL
|4,66
|18.210.481
|% 9,91
|
|IDGYO
|2,11
|20.759.838
|% 9,90
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|IDEAS
|51,90
|5.123.570
|% -6,65
|
|CASA
|119,40
|465.226
|% -6,28
|
|OZRDN
|8,42
|933.588
|% -4,86
|
|VBTYZ
|17,33
|369.244.739
|% -0,69
|
|KARYE
|9,83
|208.196.033
|% 1,55
|
|BERA
|11,38
|198.124.020
|% -1,04
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|KARYE
|9,83
|208.196.033
|% 1,55
|
|VBTYZ
|17,33
|369.244.739
|% -0,69
|
|BOBET
|5,45
|107.057.450
|% -0,55
|
|BMSCH
|7,01
|101.140.275
|% 9,87
|
|EDATA
|10,29
|152.512.660
|% 4,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5532
|8,5550
|% 0,08
|
|Euro
|10,1075
|10,1147
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7989
|11,8581
|% 0,67
|
|Frank
|9,3059
|9,3620
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,39
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-0,03
|