***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim
12.10.2021 10:59
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 26 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. İş
11:141.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:149,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:1410,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0531
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:14509,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,58
|Açılış
|: 510,10
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MERIT
|23,16
|8.987.818
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.234.420
|% 9,80
|
|GESAN
|23,46
|92.341.043
|% 8,61
|
|METUR
|3,39
|18.077.399
|% 7,62
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|61.869.820
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|16.118.476
|% -9,95
|
|OYLUM
|7,68
|2.157.812
|% -7,47
|
|AYCES
|53,85
|1.357.737
|% -5,53
|
|GARAN
|9,51
|637.634.515
|% 0,74
|
|TUPRS
|127,50
|293.796.281
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,42
|255.247.748
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,84
|233.635.774
|% 0,44
|
|EREGL
|17,57
|194.122.262
|% 0,06
|
|YKBNK
|2,42
|255.247.748
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|637.634.515
|% 0,74
|
|ODAS
|1,50
|99.381.704
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,79
|93.690.003
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|54.100.140
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0271
|9,0303
|% 0,32
|
|Euro
|10,4423
|10,4509
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,1985
|12,2597
|% -0,01
|
|Frank
|9,6788
|9,7372
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3958
|2,4078
|% 0,12
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,23
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|0,31
|