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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim

19.07.2022 08:35
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 1 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 01/08/2022
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046128


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BIST En Aktif Hisseler11:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 11,78 42.182.161 % 9,98  
KLRHO 13,80 38.038.979 % 9,96  
GRNYO 2,60 4.341.833 % 9,70  
UFUK 92,00 591.100 % 8,36  
RHEAG 1,95 867.384 % 8,33  
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11:30 Alış Satış %  
Dolar 17,5836 17,5946 % 0,20  
Euro 18,0084 18,0201 % 0,29  
Sterlin 21,0374 21,1429 % 0,21  
Frank 18,0543 18,1631 % 0,06  
Riyal 4,6663 4,6897 % 0,13  
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11:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 -4,27  
Altın Gr. 965 965 -0,74  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.543 6.598 -33,00  
Yarım 3.188 3.225 -16,00  
Çeyrek 1.599 1.613 -8,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,07  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,06  
B. Petrol 106 106 -1,27  
Seans Raporu 11:30
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