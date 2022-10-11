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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim

11.10.2022 18:47
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 26 Ekim 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. 

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 26/10/2022
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070939


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Yarım 3.284 3.325 16,00  
Çeyrek 1.645 1.663 8,00  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 -0,09  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 -0,06  
B. Petrol 92,36 92,36 -1,93  
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