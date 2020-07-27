***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
27.07.2020 22:55
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2020 yılı 2. çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2020 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.turktraktor.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862216
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8660
En Düşük
6,8454
18:058,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0718
En Düşük
8,0486
18:05428,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 9,85
|Açılış
|: 428,55
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8168
|8,8610
|% 0,93
|
|Frank
|7,4320
|7,4767
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8260
|1,8351
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-0,47
|
|Altın Gr.
|428
|429
|9,72
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.828
|104,20
|
|Tam
|2.884
|2.908
|113,40
|
|Yarım
|1.400
|1.419
|52,30
|
|Çeyrek
|702
|711
|26,10
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,02
|