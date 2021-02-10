***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.02.2021 23:26
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2020 yılı sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.turktraktor.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908998
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0633
En Düşük
7,0505
18:058,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5759
En Düşük
8,5499
18:05417,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,41
|Açılış
|: 417,69
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0512
|7,0612
|% 0,05
|
|Euro
|8,5537
|8,5743
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7278
|9,7766
|% -0,08
|
|Frank
|7,8922
|7,9397
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8750
|1,8844
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:57DAGHL
Yüzde 7.18 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 488 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, MGROS, TTKOM
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE