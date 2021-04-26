***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.04.2021 18:57
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2021 yılı 1. çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.turktraktor.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931054
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0865
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0194
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1202
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,19
|Açılış
|: 474,07
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2786
|8,2823
|% -1,03
|
|Euro
|10,0178
|10,0194
|% -1,19
|
|Sterlin
|11,4779
|11,5355
|% -0,89
|
|Frank
|9,0205
|9,0748
|% -1,13
|
|Riyal
|2,2012
|2,2122
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,98
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında