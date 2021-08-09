***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.08.2021 20:18
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2021 yılı 2. çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.turktraktor.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956436
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0368
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:05480,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -7,84
|Açılış
|: 480,34
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6418
|8,6434
|% 0,32
|
|Euro
|10,1494
|10,1915
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9468
|12,0067
|% 0,26
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-36,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,27
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|-1,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE