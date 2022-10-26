***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.10.2022 18:53
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı 3. çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.turktraktor.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074499
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6179
En Düşük
18,5631
18:0518,5443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,5622
En Düşük
18,5186
18:05994,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 994,94
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
995,77
En Düşük
993,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6016
|18,6034
|% 0,02
|
|Euro
|18,5298
|18,5438
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,4427
|21,5502
|% 0,06
|
|Frank
|18,6951
|18,8077
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.664
|-0,01
|
|Altın Gr.
|994
|995
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.659
|6.743
|7,00
|
|Yarım
|3.245
|3.297
|3,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.648
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|0,00
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL