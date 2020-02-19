***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.02.2020Genel Kurul Tarihi 17.03.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,9 - Gündemin 8'inci maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde, esas sözleşmenin değişen 10'uncu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,13 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davet-ilan metni 17032020-antetli-son.pdf - İlan MetniEK: 2 davet-ilan metni 17032020-antetli-eng.pdf - İlan MetniEK: 3 Gündem 17032020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Gündem 17032020_eng.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 17 Mart 2020 Salı günü saat 13:00'te, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara (Tel: +90 312 233 33 33, Faks: +90 312 233 33 73) adresinde olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.turktraktor.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820192BIST