TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|167.852.978
|% 19,87
|QNBFL
|151,80
|4.092.148
|% 15,00
|SNGYO
|1,37
|3.225.482
|% 14,17
|HATEK
|9,64
|27.612.523
|% 12,62
|QNBFB
|47,00
|3.264.028
|% 6,82
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8196
|7,8588
|% -0,25
|Frank
|6,1733
|6,2104
|% 0,21
|Riyal
|1,6201
|1,6282
|% 0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,82
|Altın Gr.
|317
|317
|1,34
|Cumhuriyet
|2.097
|2.128
|18,00
|Tam
|2.089
|2.141
|21,32
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,31
|Çeyrek
|506
|518
|5,16
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,09
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,60
|-0,01
|B. Petrol
|59,11
|59,11
|-0,01
Seans Raporu
- 15:23ARTI Yüzde -6.32 oranında düşüşle 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 893 adet işlem
- 15:22BAGFS Yüzde -5.41 oranında düşüşle 16.78 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 144 adet işlem
- 15:21MZHLD Yüzde -7.97 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 942 adet işlem
- 15:20XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2241, 48 kaybederek (% -1.57 ) 140, 486
- 15:20 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse BJKAS, ASELS, THYAO