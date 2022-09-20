***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzca 16.09.2022 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064302BIST