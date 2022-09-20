***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.09.2022 18:14
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 16.09.2022 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064302
BIST
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3238
|18,3330
|% 0,08
|
|Euro
|18,0930
|18,1172
|% -0,75
|
|Sterlin
|20,6813
|20,7850
|% -0,45
|
|Frank
|18,8950
|19,0088
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8570
|4,8814
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|1,48
|
|Altın Gr.
|981
|981
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.653
|6.755
|-20,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,09
|
|B. Petrol
|90,43
|90,43
|-0,19
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