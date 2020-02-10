***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 10.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ekli kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028 Peşin 1,8737469 187,37469 0 1,8737469 187,37469B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036 Peşin 1,8737469 187,37469 5 1,7800595 178,00595C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010 Peşin 1,8737469 187,37469 15 1,5926848 159,26848Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.03.2020 24.03.2020 23.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036 0 0C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 20 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Kar Dağıtım Tablosu-2020 - son.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 53.369.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 135.620.450,25Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 109.257.672 46.504.585,954. Vergiler ( - ) -2.635.794 05. Net Dönem Kârı 111.893.466 46.504.585,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 111.893.466 46.504.585,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.880.66210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 113.774.128 46.504.585,9511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 68.264.476,8 2.668.450* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 31.735.523,2 39.851.032,6816. Genel Kanuni Yedek Akçe 9.733.155 3.985.103,2717. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 2.160.311 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 57.480.517,32Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 37.500.000 33,51 1,87375 187,37469B Grubu 37.500.000 33,51 1,78006 178,00596C Grubu 25.000.000 22,34 1,59268 159,26849TOPLAM 100.000.000 89,37Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.2. A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.3. Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNHI Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.4. C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818325BIST