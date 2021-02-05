***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2017 yılında yapılan Esas Sözleşme değişiklik sürecinin KAP sisteminde kapatılmasına ilişkin özel durum açıklamasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2017İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.01.2017SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.01.2017Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2017Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 29.03.2017Ek Açıklamalar2017 yılında yapılan Esas Sözleşme değişiklik sürecinin, tescil tarihinin KAP sistemine girilerek kapatılmasına ilişkin özel durum açıklamasıdır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK mühürlü tadil metni.pdfEK: 2 TTF_SPK Tadil Metni-öda eki_eng.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907951BIST