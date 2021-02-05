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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.02.2021 19:14



***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılında yapılan Esas Sözleşme değişiklik sürecinin KAP sisteminde kapatılmasına ilişkin özel durum açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2017
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.01.2017
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.01.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 29.03.2017

Ek Açıklamalar
2017 yılında yapılan Esas Sözleşme değişiklik sürecinin, tescil tarihinin KAP sistemine girilerek kapatılmasına ilişkin özel durum açıklamasıdır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK mühürlü tadil metni.pdf
EK: 2 TTF_SPK Tadil Metni-öda eki_eng.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907951


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