***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2021 19:32
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren ekli yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili SPK'ya başvuru bugün yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni - tr.pdf
EK: 2 Tadil Metni - eng.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908716
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|60,50
|130.836.147
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|4,73
|14.452.779
|% 10,00
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|MERIT
|181,50
|1.377.585
|% 10,00
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|DITAS
|47,14
|44.819.411
|% 9,99
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|RODRG
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|19.832.180
|% 9,99
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|% -9,98
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|NIBAS
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|53.096.315
|% -9,49
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|ISKUR
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|384.000
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|2.463.618.201
|% 3,66
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|EKGYO
|2,60
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|% -3,35
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|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
|% 1,93
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|SISE
|7,76
|1.460.925.831
|% 1,84
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|EKGYO
|2,60
|2.226.310.732
|% -3,35
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|YKBNK
|2,96
|1.083.753.444
|% 1,37
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|TSKB
|1,81
|560.911.970
|% 0,56
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|DOHOL
|3,54
|1.072.735.255
|% -3,28
|
|PETKM
|5,29
|1.586.582.457
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|Dolar
|7,0753
|7,0804
|% 0,10
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|Euro
|8,5649
|8,5772
|% 0,53
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|Sterlin
|9,7303
|9,7791
|% 0,35
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|Frank
|7,8932
|7,9407
|% 0,63
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|Riyal
|1,8805
|1,8899
|% -0,04
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.837
|1.837
|7,08
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|Altın Gr.
|418
|418
|1,46
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|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
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|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
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|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
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|Çeyrek
|673
|689
|3,86
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|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,01
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|B. Petrol
|61,12
|61,12
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