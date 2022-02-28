***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
28.02.2022 20:49
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Marco Votta Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Sami Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Federico Pamfili Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet Sami Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İsmail Cenk Çimen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Luisa Fenoglio Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Arif Nuri Bulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Komitesi Marco Votta Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Komitesi İsmail Cenk Çimen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005463
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
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1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0600
|Açılış
|: 13,8200
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|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0139
|Açılış
|: 15,4800
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,8246
En Düşük
15,3823
18:05845,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,38
|Açılış
|: 845,09
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|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8531
|13,8729
|% 0,56
|
|Euro
|15,5422
|15,6218
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,5052
|18,5980
|% 0,31
|
|Frank
|15,0266
|15,1171
|% 1,21
|
|Riyal
|3,6824
|3,7009
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,84
|
|Altın Gr.
|844
|845
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|0,09
|
|B. Petrol
|98,21
|98,21
|4,09
|