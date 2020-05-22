***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.05.2020 12:51
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/08/2019
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Türkiye'de derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunun revizesi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere 1 yıllık süre ile anlaşma imzalanmıştır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846477
BIST
13:44102.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 168,23
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.895
En Düşük
102.014
13:446,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
13:447,4250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
13:44379,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,71
|Açılış
|: 379,90
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|125.729.958
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|20.361.415
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|3.481.164
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.242.889
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|494.673
|% 9,93
|
|YONGA
|17,55
|85.747
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,81
|647.703
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|971.021
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.403.616
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|33.497.611
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,00
|459.392.595
|% 1,14
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|ASELS
|29,48
|276.938.422
|% -0,27
|
|GARAN
|7,55
|244.559.431
|% -0,66
|
|THYAO
|11,15
|234.309.516
|% 0,27
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|AVOD
|3,27
|208.953.637
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,20
|60.934.419
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|122.755.326
|% 0,61
|
|TSKB
|1,04
|38.696.351
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2547
|8,2961
|% -0,26
|
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,02
|
|Altın Gr.
|379
|380
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.486
|11,50
|
|Tam
|2.524
|2.551
|11,80
|
|Yarım
|1.232
|1.247
|5,80
|
|Çeyrek
|616
|624
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|-1,70
|