***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
30.09.2020 13:54
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Açıklama
07.08.2020 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gözden geçirilerek 9,39 olarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
86,21 98,75 99,51 93,42 93,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877408
BIST