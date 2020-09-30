***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/05/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/05/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/08/2020Açıklama07.08.2020 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gözden geçirilerek 9,39 olarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki web sitesinden ulaşılması mümkündür. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not86,21 98,75 99,51 93,42 93,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877408BIST