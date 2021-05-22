***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
22.05.2021 20:19
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Türkiye'de derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunun revizesi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere 1 yıllık süre ile anlaşma imzalanmıştır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937365
BIST
18:051.452
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
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|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4031
|8,4277
|% 0,56
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|Euro
|10,2359
|10,2828
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8649
|11,9244
|% 0,07
|
|Frank
|9,3292
|9,3854
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,88
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
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|B. Petrol
|66,67
|66,67
|1,56
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