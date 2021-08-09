***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
09.08.2021 15:08
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
15:061.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:068,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:0610,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0210
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:06485,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,48
|Açılış
|: 485,04
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:06
|SELGD
|5,61
|13.968.562
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.147.599
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.366.827
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|28.032.922
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|8.995.794
|% 9,97
|
|FADE
|10,98
|89.491.754
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.905.117
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,73
|44.779.740
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,69
|25.498.044
|% -7,98
|
|DNISI
|12,21
|15.838.077
|% -7,15
|
|SISE
|8,24
|955.800.230
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|891.613.782
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|577.818.117
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.147.599
|% 10,00
|
|THYAO
|12,86
|462.498.801
|% 0,23
|
|ZRGYO
|1,59
|399.955.294
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|430.408.992
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|955.800.230
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|891.613.782
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|577.818.117
|% 0,25
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6396
|8,6425
|% 0,31
|
|Euro
|10,1677
|10,1738
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% 0,36
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2976
|2,3091
|% 0,30
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,79
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:20EDIP
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 474 adet işlem
-
15:19DAGHL
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 967 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 8, 910.00 milyon TL de
-
15:18ISGSY
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 493, 243 adet işlem
-
15:17ISGSY
Yüzde -9.41 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 095 adet işlem