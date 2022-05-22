Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

22.05.2022 13:00
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/09/2021
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Türkiye'de derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunun revizesi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere 1 yıllık süre ile anlaşma imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031619


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:212.358
Değişim :  -0,62% |  -14,81
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.372  
En Yüksek
2.398 En Düşük
2.346
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 38,34 87.991.194 % 9,98  
IMASM 51,55 7.190.921 % 9,91  
DERHL 6,77 17.376.183 % 9,90  
LIDFA 7,35 14.654.849 % 9,87  
EMNIS 24,06 268.540 % 9,86  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Dolar 15,8172 15,8341 % -0,24  
Euro 16,8546 16,8812 % 0,48  
Sterlin 19,8267 19,9261 % 0,30  
Frank 16,2823 16,3804 % 0,39  
Riyal 4,2052 4,2263 % -0,32  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 14,08  
Altın Gr. 948 948 5,29  
Cumhuriyet 6.294 6.390 6,00  
Tam 6.268 6.427 14,34  
Yarım 3.030 3.109 6,94  
Çeyrek 1.520 1.554 3,47  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 0,34  
Gümüş Gr. 11,25 11,28 0,16  
B. Petrol 111 111 1,03  
Seans Raporu 15:19
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru