***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Hubertus Michael Mühlhäuser, şirketimizdeki mevcut yönetim kurulu üyeliği görevinden 14.05.2020 tarihi itibari ile kendi isteği ile ayrılmıştır. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Sn. Oddone Incisa Della Rocchetta'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845050BIST