***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 08:54
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erenler Fabrikası modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 124.958.555 TL tutarındaki yatırım, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır. Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır: - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Vergi İndirimi - Gümrük Vergisi Muafiyeti - KDV istisnası - Faiz Desteği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846126
BIST
10:09102.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 321,86
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
102.651
En Düşük
102.224
10:096,7910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7922
En Düşük
6,7803
10:097,4511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
10:09379,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,50
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|254.325
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|199.005
|% 9,95
|
|ETILR
|3,67
|83.933
|% 9,88
|
|KPHOL
|3,13
|37.372
|% 9,82
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|UZERB
|4,71
|61.145
|% -9,94
|
|ARTI
|2,49
|194.457
|% -9,78
|
|BRKO
|0,52
|1.333.951
|% -8,77
|
|ASELS
|29,72
|40.257.180
|% 0,41
|
|MRDIN
|6,21
|30.365.534
|% -8,27
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|THYAO
|10,93
|22.761.896
|% 0,46
|
|RTALB
|37,10
|20.829.532
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,37
|12.314.142
|% 0,00
|
|KARSN
|1,80
|15.413.670
|% 2,86
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|ISYAT
|2,69
|16.772.617
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,19
|6.232.550
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3002
|% -0,34
|
|Frank
|7,0022
|7,0444
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8026
|1,8117
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,89
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.486
|-17,10
|
|Tam
|2.523
|2.550
|-17,50
|
|Yarım
|1.231
|1.247
|-8,60
|
|Çeyrek
|616
|624
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|0,66
|