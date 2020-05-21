***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErenler Fabrikası modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 124.958.555 TL tutarındaki yatırım, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı ile Yatırım Teşvik Belgesine bağlanmıştır. Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır: - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Vergi İndirimi - Gümrük Vergisi Muafiyeti - KDV istisnası - Faiz Desteğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846126BIST