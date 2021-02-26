***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 19:21
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. 1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 2. Bağış ve Sponsorluk Politikası 3. İnsan Hakları Politikası 4. Tedarik Zinciri ve Uyum Politikası Söz konusu politikalar kurumsal web sitesinde (www.turktraktor.com.tr) ilan edilecek olup, Bağış ve Sponsorluk Politikası 22 Mart 2021 tarihli olağan genel kurulumuzda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913557
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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1.480
En Düşük
1.443
18:057,4212
En Yüksek
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|: 0,93%
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|Açılış
|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
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7,4854
En Düşük
7,3038
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4172
|7,4212
|% 0,93
|
|Euro
|8,9595
|8,9769
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3200
|10,3718
|% 0,50
|
|Frank
|8,1230
|8,1719
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9726
|1,9825
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-44,99
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-6,84
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,21
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-1,05
|