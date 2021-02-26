***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar dikkate alınarak aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. 1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 2. Bağış ve Sponsorluk Politikası 3. İnsan Hakları Politikası 4. Tedarik Zinciri ve Uyum Politikası Söz konusu politikalar kurumsal web sitesinde (www.turktraktor.com.tr) ilan edilecek olup, Bağış ve Sponsorluk Politikası 22 Mart 2021 tarihli olağan genel kurulumuzda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913557BIST