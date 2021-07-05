***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 734.605.574 TL tutarındaki yatırım, Bölgesel Öncelikli Yatırım sınıfında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Belgesine bağlanmıştır. Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Faiz Desteği - KDV İstisnası - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946360BIST