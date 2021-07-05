***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 18:16
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Fabrikası modernizasyon çalışmaları kapsamında, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 734.605.574 TL tutarındaki yatırım, Bölgesel Öncelikli Yatırım sınıfında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Belgesine bağlanmıştır. Yatırım için sağlanan destek unsurları şunlardır - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Faiz Desteği - KDV İstisnası - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946360
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
18:0510,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
18:05498,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 498,83
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.811.112
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.954
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6616
|8,6661
|% -0,16
|
|Euro
|10,2693
|10,2882
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9513
|12,0113
|% -0,15
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3015
|2,3131
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,01
|