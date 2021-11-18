***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 09:36
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yerel ve uluslararası paydaşların uyum alanındaki beklentilerine daha i/Bildirim/978409
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
0
En Düşük
0
18:0510,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1180
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
18:0512,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1422
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
18:05643,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 5,77
|Açılış
|: 643,48
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|ANGEN
|19,29
|24.353.581
|% 0,00
|
|ASELS
|18,11
|607.587.684
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,52
|16.939.851
|% 0,00
|
|CELHA
|6,99
|22.212.647
|% 0,00
|
|BRKO
|0,97
|429.285
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 0,00
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 0,00
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7392
|10,7507
|% 1,11
|
|Euro
|12,1648
|12,1858
|% 1,18
|
|Sterlin
|14,4252
|14,4976
|% 0,93
|
|Frank
|11,4975
|11,5667
|% 0,81
|
|Riyal
|2,8507
|2,8650
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,96
|
|Altın Gr.
|641
|641
|2,91
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,59
|0,02
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|-0,38
|