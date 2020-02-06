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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.02.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER



***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez ve Fabrika - Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No 52 / 52A Yenimahalle Ankara 0 312 233 33 33 0 312 233 33 73
Erenler Fabrika - Bekirpaşa Mahallesi Kozluk Caddesi No:130 Erenler Sakarya 0 264 289 89 89 0 264 289 87 00
Akyurt Şube İş Makinaları - Büğdüz Mahallesi No: 286/3 06750 Akyurt Ankara 0 312 233 21 06 0 312 233 33 78
İzmir Şube İş Makinaları - KOSBI Ansızca Sanayi Sitesi No:327/A-B-C-D Kemalpaşa İzmir 0 312 233 65 00 0 312 233 65 35
Depo - Büğdüz Mahallesi No: 286/2-4 06750 Akyurt Ankara 0 312 233 21 06 0 312 233 33 78




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817456


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 29,52 22.765.202 % 20,00  
RYGYO 9,47 83.258.455 % 12,74  
GYHOL 29,90 19.454.226 % 11,99  
AKMGY 28,50 6.826.275 % 10,55  
OLMIP 4,36 20.915.030 % 10,38  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7402 7,7790 % -0,08  
Frank 6,1227 6,1596 % 0,07  
Riyal 1,5914 1,5993 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 9,09  
Altın Gr. 301 301 1,72  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 54,41 54,41 -0,87  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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