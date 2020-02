***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMerkez ve Fabrika - Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No 52 / 52A Yenimahalle Ankara 0 312 233 33 33 0 312 233 33 73Erenler Fabrika - Bekirpaşa Mahallesi Kozluk Caddesi No:130 Erenler Sakarya 0 264 289 89 89 0 264 289 87 00Akyurt Şube İş Makinaları - Büğdüz Mahallesi No: 286/3 06750 Akyurt Ankara 0 312 233 21 06 0 312 233 33 78İzmir Şube İş Makinaları - KOSBI Ansızca Sanayi Sitesi No:327/A-B-C-D Kemalpaşa İzmir 0 312 233 65 00 0 312 233 65 35Depo - Büğdüz Mahallesi No: 286/2-4 06750 Akyurt Ankara 0 312 233 21 06 0 312 233 33 78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817456BIST