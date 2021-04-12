***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.03.2015 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilSTEFANO PAMPALONE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 24.03.2014 İcrada Görevli Değil CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür - İş Makinalarından Sorumlu Başkan B Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi ÜyesiİSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi ÜyesiDEREK NEILSON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı B Bağımsız Üye DeğilOSMAN TURGAY DURAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.03.2019 İcrada Görevli Genel Müdür A Bağımsız Üye DeğilODDONE INCISA DELLA ROCCHETTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.05.2020 İcrada Görevli Değil CNH Industrial N.V. CFO - Finansal Hizmetler Başkanı B Bağımsız Üye DeğilMARCO VOTTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.05.2007 İcrada Görevli Değil Genel Müdür CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör - Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiANDREA TRABACCHIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.11.2019 İcrada Görevli Değil CNHI International SA Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avusturalya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu CFO B Bağımsız Üye Değil Risk Yönetim Komitesi ÜyesiÖZGÜR BURAK AKKOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.03.2020 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı A Bağımsız Üye DeğilARİF NURİ BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.03.2018 İcrada Görevli Değil ANB Danışmanlık - Yönetim Danışmanlığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912413 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Risk Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.03.2021 İcrada Görevli Değil Pretium Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Kurucu Ortak Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912413 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926590BIST