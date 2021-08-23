***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2021 16:20
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
FEDERICO PAMFILI Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
AHMET CANBEYLİ Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
NEBİ DOĞAN ÖZDÖNGÜL Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
ERGUN ÖZDAMAR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
ONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma Üst Düzey Yönetici Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörü
LEONARDO SERGIO D'ALESSANDRO Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960026
BIST
16:221.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,80
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:228,4579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:229,9367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:22490,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,52
|Açılış
|: 490,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
490,94
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BRYAT
|436,70
|207.536.565
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.913.999
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.290.048
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|153.614.486
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.363.030
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,22
|9.738.916
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.675.396
|% -9,95
|
|DAGI
|3,86
|12.677.554
|% -5,62
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|1.139.356.069
|% 1,81
|
|SISE
|8,92
|684.474.164
|% 2,53
|
|THYAO
|12,50
|623.613.570
|% 1,96
|
|SASA
|28,16
|600.263.758
|% 0,93
|
|BRLSM
|11,01
|575.913.999
|% 9,99
|
|GARAN
|9,54
|1.139.356.069
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,59
|204.410.687
|% 1,97
|
|SISE
|8,92
|684.474.164
|% 2,53
|
|AKBNK
|5,72
|421.077.420
|% 2,33
|
|PETKM
|6,04
|396.102.000
|% 1,51
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4546
|8,4577
|% -0,32
|
|Euro
|9,9324
|9,9365
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5442
|11,6021
|% 0,18
|
|Frank
|9,2040
|9,2594
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2485
|2,2598
|% -0,31
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|22,37
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|20,75
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,04
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|1,88
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36RHEAG
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 887 adet işlem
-
16:35MTRKS
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 320, 310 adet işlem
-
16:34SNGYO
Yüzde 4.21 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 770, 446 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 78 artarak (% 1.27 ) 1, 577
-
16:33XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 10, 101.00 milyon TL de