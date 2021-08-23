***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Genel Müdür Üst Düzey YöneticiFEDERICO PAMFILI Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüAHMET CANBEYLİ Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşlerNEBİ DOĞAN ÖZDÖNGÜL Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - ÜretimERGUN ÖZDAMAR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri MüdürüONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma Üst Düzey Yönetici Erenler Fabrikası - Fabrika DirektörüLEONARDO SERGIO D'ALESSANDRO Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960026BIST