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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.06.2022 16:22
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.03.2015 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
CARLO ALBERTO SISTO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07.02.2022 İcrada Görevli Değil NH Industrial Avrupa, Orta Asya ve Afrika Başkanı B Bağımsız Üye Değil
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MEGAP 6,49 49.063.533 % 10,00  
IDEAS 19,69 15.759.317 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.434.320 % 10,00  
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Altın Gr. 1.009 1.009 -0,20  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.699 6.811 -7,00  
Yarım 3.289 3.331 -4,00  
Çeyrek 1.647 1.665 -2,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 -0,08  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,04  
B. Petrol 125 125 2,61  
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