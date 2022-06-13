***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.06.2022 16:22
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.03.2015 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği A Bağımsız Üye Değil
CARLO ALBERTO SISTO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07.02.2022 İcrada Görevli Değil NH Industrial Avrupa, Orta Asya ve Afrika Başkanı B Bağımsız Üye Değil
17:562.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5617,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5618,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:561.008,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MEGAP
|6,49
|49.063.533
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|49.063.533
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|220.764.706
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.663.112
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|362.078.479
|% -7,17
|
|BERA
|12,70
|381.141.689
|% -6,00
|
|MOBTL
|1,76
|276.834.467
|% -5,88
|
|THYAO
|46,98
|4.300.750.653
|% -0,04
|
|EREGL
|30,42
|2.269.046.555
|% -2,31
|
|SASA
|44,20
|2.264.942.315
|% 3,71
|
|SISE
|21,84
|2.046.076.490
|% -1,44
|
|KRDMD
|13,02
|1.159.750.690
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|498.778.685
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|764.071.436
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|362.078.479
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.834.467
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|367.912.027
|% 1,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2776
|17,2875
|% 0,15
|
|Euro
|17,9977
|18,0237
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6978
|20,8016
|% -0,82
|
|Frank
|17,2188
|17,3225
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,15
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.699
|6.811
|-7,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,61
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem