***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.08.2020 18:14
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.07.2020 Tarihli ÖDA'da açıklanan görev değişikliğini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevlerin, Genel Müdür Yardımcı – Mali İşler olarak atanan Sn. Federico Pamfili yönetiminde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ahmet Dinç ve Yatırımcı İlişkileri Lider Uzmanı Sıla Akçay tarafından yerine getirilmesine ve Sn. Ahmet Canbeyli'nin yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sn. Federico Pamfili'nin atanmasına, karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866119
BIST
18:051.034
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4928
|9,5404
|% 3,04
|
|Frank
|7,9201
|7,9678
|% 2,52
|
|Riyal
|1,9249
|1,9346
|% 2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,74
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,66
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.340
|245,50
|
|Tam
|3.276
|3.456
|272,30
|
|Yarım
|1.590
|1.675
|120,70
|
|Çeyrek
|798
|843
|64,20
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,49
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|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,02
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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