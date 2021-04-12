***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde - Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Stefano Pampalone ve Sayın İsmail Cenk Çimen'in İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına - Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un ve üyeliğe Sayın Mehmet Sami'nin getirilmesine - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un ve üyeliğe Sayın Marco Votta, Sayın Mehmet Sami ve Sayın Federico Pamfili'nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Mehmet Sami'nin ve üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen, Sayın Andrea Trabacchin ve Sayın Arif Nuri Bulut'un getirilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926589BIST