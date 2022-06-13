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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.06.2022 16:21
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Komitelerimizin çalışma esaslarının güncellenmesine karar verilmiştir.
Söz konusu çalışma esaslarına web sitesinden (www.turktraktor.com.tr) ulaşılabilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036949


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