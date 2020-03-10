TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9606
|8,0005
|% -0,93
|Frank
|6,5508
|6,5903
|% -0,91
|Riyal
|1,6265
|1,6347
|% -0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,54
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,75
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|Tam
|2.164
|2.218
|-4,54
|Yarım
|1.046
|1.073
|-2,20
|Çeyrek
|525
|537
|-1,10
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|B. Petrol
|37,61
|37,61
|3,25
Seans Raporu
- 15:33XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1269, 16 artarak (% 1.02 ) 125, 408
- 15:33 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKING, ISATR
- 15:33XU100 Endeks 104, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 228.00 milyon TL de
- 15:31SANFM Yüzde 5.66 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 956 adet işlem
- 15:30LINK Yüzde 6.50 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 975 adet işlem