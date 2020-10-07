***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 14:21
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879065
BIST
17:071.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
17:077,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0715
|Açılış
|: 7,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
17:079,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1142
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
17:07476,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,66
|Açılış
|: 476,48
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler17:05
|YGYO
|1,10
|188.184.571
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.929.608
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.461.767
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.360.221
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.863.242
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.453.238.383
|% -1,27
|
|ODAS
|3,38
|1.245.723.763
|% 3,36
|
|SISE
|6,76
|892.950.828
|% -1,31
|
|ASELS
|18,57
|855.884.500
|% 0,16
|
|PETKM
|4,36
|649.963.195
|% 1,40
|
|ODAS
|3,38
|1.245.723.763
|% 3,36
|
|ZOREN
|2,77
|597.496.500
|% 4,14
|
|GARAN
|7,02
|1.453.238.383
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|188.184.571
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,91
|327.336.490
|% 3,80
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8698
|7,8757
|% 1,00
|
|Euro
|9,2624
|9,2734
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,0863
|10,1369
|% 0,80
|
|Frank
|8,5338
|8,5852
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0887
|2,0992
|% 0,80
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,98
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,26
|
|Cumhuriyet
|3.155
|3.203
|-9,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|-10,96
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,30
|
|Çeyrek
|760
|778
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,21
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|-0,88
|